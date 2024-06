Emerytury i renty wzrosną w 2025 r. o blisko 7 proc.

W marcu 2025 r. emerytury i renty mają wzrosnąć o co najmniej 6,78 proc. w skali roku – poinformował rząd, który przyjął propozycje resortu rodziny, pracy i polityki społecznej ws. przyszłorocznego wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Kwota najniższego świadczenia wzrośnie w praktyce z obecnych 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto. Pełne koszty waloryzacji szacuje się na ponad 28 mld zł.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Każdego roku wysokość wskaźnika w części dotyczącej realnego wzrostu płac jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Waloryzacja jest następnie przeprowadzana od 1 marca danego roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

„Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.” – czytamy w rządowym komunikacie.

Przy zastosowaniu przyjętego wskaźnika waloryzacji, kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podniesiona do 1426,28 zł brutto, podczas gdy renta socjalna wzrośnie do 1901.71 zł brutto. Z kolei do 2583,36 zł wzrośnie kwota graniczna świadczenia uzupełniającego.

„Prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok. 28,1 mld zł” – szacuje rząd.

