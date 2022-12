Emerytury i renty 2023: Świadczenia wzrosną o co najmniej 250 zł

W 2023 r. najniższa emerytura zostanie podwyższona do 1588,44 zł, a jednocześnie przy waloryzacji świadczeń obowiązywać ma minimalna gwarantowana podwyżka na poziomie 250 zł. Nowelizacja dotycząca waloryzacji czeka obecnie tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Większość zmian wejdzie w życie 1 marca 2023 r.

Nowelizacja zakłada modyfikację obowiązujących zasad waloryzacji. Najniższe świadczenia mają zostać podwyższone odpowiednio do: 1588,44 zł – w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; 1191,33 zł – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Przyszłoroczna waloryzacja zostanie oparta na ustawowym wskaźniku waloryzacji (ustalanym na podstawie art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), przy równoczesnym zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł.

„Ustawa w art. 6 przewiduje, że w 2023 r. waloryzacja nastąpi od dnia 1 marca 2023 r. i polegać będzie na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2023 r., wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem gwarantowanej ustawą kwoty podwyżki” – wskazuje prezydencka kancelaria.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana 21 listopada br. przez prezydenta i czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 marca 2023 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

