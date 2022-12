Emerytury i renty 2023: Rolnicze emerytury będą wyższe

Emerytura podstawowa z KRUS ma zostać powiązana z najniższą emeryturą z ZUS – wynika z projektu nowelizacji, który został przyjęty we wtorek przez rząd. Docelowo zmiany mają prowadzić do faktycznego zrównania podstawowej emerytury z KRUS oraz najniższej emerytury z systemu ZUS. Szacuje się, że wyrównanie zasad przyznawania emerytur będzie kosztować przeszło 2 mld zł.

W projekcie nowelizacji przewidziano zmianę zasad waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Rząd zamierza powiązać wysokość emerytury podstawowej z KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS. Dzięki odpowiednim dodatkom podstawowa emerytura rolnicza zostanie zrównana z minimalną emeryturą z systemu ZUS. Szykowane jest rozwiązanie, zgodnie z którym schematy waloryzacji świadczeń z KRUS i ZUS będą podobne.

Pakiet projektowanych zmian obejmuje też wprowadzenie możliwości uzyskiwania dodatków do emerytur rolniczych. Projekt przewiduje bowiem mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej i dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu: – prowadzenia, oprócz działalności rolniczej, dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej; – prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.

– Wszystkie te kwestie mają na celu przede wszystkim wyrównanie szans, zwiększenie skłonności do pozostania w gospodarstwach rolnych, do gospodarowania na wsi. Tak, żeby wieś nie wyludniała się, żeby była miejscem do życia, w którym jak najwięcej mieszkańców naszej ojczyzny będzie chciało przebywać – mówi szef rządu, Mateusz Morawiecki.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt został przyjęty przez rząd 20 grudnia 2022 r.

mp