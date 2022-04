Emerytury i renty 2022: Do Sejmu trafił projekt ws. dodatkowej waloryzacji

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. Posłowie Lewicy proponują wprowadzenie w tym roku dodatkowej waloryzacji świadczeń, która miałaby zostać przeprowadzona we wrześniu. Jak przekonują autorzy projektu, taki ruch byłby wsparciem dla emerytów i rencistów w kontekście problemów z rosnącymi cenami. Dodatkowa waloryzacja kosztowałaby ok. 10 mld zł.

„Zgodnie makroekonomicznymi z projekcjami, roczna dynamika cen w 2022 r. znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3-12,2 proc. Oznacza to, że inflacja w całym roku będzie uciążliwa dla wszystkich obywateli. W marcu 2022 r. ceny wzrosły średnio o 10,9 proc., ale w kategorii nośników energii odnotowano wzrost cen o 23,9 proc., a w kategorii paliw aż o 33,5 proc.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Posłowie Lewicy wskazują, że emeryci i renciści to jedna z grup najbardziej odczuwających rosnącą inflację, a marcowa waloryzacja nie odpowiada na obecne problemy. W projekcie zaproponowano dodatkową waloryzację wysokości świadczeń od 1 września 2022 r.

Zgodnie z projektem, dodatkowa waloryzacja miałaby zostać przeprowadzona na dotychczasowych zasadach. W efekcie wskaźnik waloryzacji stanowiłby średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r., zwiększony o przynajmniej 10 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku obecnym. W praktyce dodatkowa waloryzacja wyniosłaby ok. 12 proc. wartości każdego świadczenia emerytalnego i rentowego.

Jak szacują projektodawcy, koszt wejścia w życia zmian wyniósłby ok. 10 mld zł. Kwota ta miałaby zostać pokryta ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy – projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt trafił do Sejmu 20 kwietnia 2022 r.

Nowela miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

