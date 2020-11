Emerytury i renty 2021: Świadczenia wzrosną o co najmniej 50 zł

W 2021 r. wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, przy czym gwarantowana kwota podwyżki wyniesie 50 zł – wynika z projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej szykuje też podniesienie najniższych świadczeń do 1250 zł oraz 937,5 zł brutto miesięcznie.

„W okresie ostatnich lat zasady waloryzacji świadczeń i mechanizm jej przeprowadzania były przedmiotem licznych zmian. Pomimo wprowadzonych zmian, idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W nowym projekcie resort rodziny i polityki społecznej przewiduje, tak jak w latach poprzednich, modyfikację zasad dotyczących waloryzacji. W praktyce najniższe świadczenia mają zostać podniesione do: 1250 zł – dla najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; 937,5 zł – dla najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Kolejna istotna zmiana sprowadza się do tego, że wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, przy czym zagwarantowana będzie kwota podwyżki na poziomie minimum 50 zł.

„W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 25 zł. Natomiast w przypadku kobiet pobierających okresowe emerytury kapitałowe, regulacje projektowanej ustawy przewidują proporcjonalny podział minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia w stosunku do wysokości emerytury z FUS i wysokości okresowej emerytury kapitałowej w łącznej kwocie tych emerytur” – wyjaśnia resort rodziny i polityki społecznej.

Co istotne, nowe zasady znajdą zastosowanie także do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych, a także emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych i rodzicielskich świadczeń uzupełniających.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 2 listopada 2020 r.) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 marca 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp