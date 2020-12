Emerytury i renty 2021: Projekt ws. waloryzacji już przyjęty przez rząd

W 2021 r. świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 3,84 proc. – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji. Jednocześnie zdecydowano się na gwarantowaną kwotę podwyżki świadczeń o 50 zł. Kluczowe zmiany wejdą w życie standardowo z początkiem marca.

W projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw określono zasady waloryzacji świadczeń w 2021 r.

„Wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji 103,84 proc., z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł” – wskazuje rząd.

Zgodnie z projektem, najniższe świadczenia wzrosną odpowiednio do: 1250 zł – w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; 937,50 zł – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Główne założenia zakładają również, że kwota waloryzacji w odniesieniu do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy wyniesie co najmniej 37,50 zł. Dla osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, czyli 25 zł. Z kolei dla świadczeń przedemerytalnych przewidziano kwotę w wysokości 50 zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 15 grudnia 2020 r.

Kluczowe zmiany dotyczące waloryzacji wejdą w życie 1 marca 2021 r.

mp