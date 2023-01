Elastyczny czas pracy. Więcej ułatwień dla rodziców

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną nowe możliwości dotyczące elastycznego czasu pracy dla rodziców dzieci do 8. roku życia. Rodzice będą mogli wnioskować o dodatkowe dostosowanie czasu pracy do swoich indywidualnych potrzeb. Zmiany mają zostać wdrożone w najbliższych miesiącach w ramach szerszej nowelizacji.

Projekt nowelizacji, który dostosuje polskie prawo do unijnych dyrektyw, przewiduje m.in. wprowadzenie do Kodeksu pracy nowego art. 188¹. Przepis pozwoli rodzicom dzieci (do ukończenia 8. roku życia) na wnioskowanie o dostosowanie czasu pracy do indywidualnych potrzeb. Taki wniosek można będzie złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Po nowelizacji lista możliwych ułatwień obejmie telepracę/pracę zdalną, indywidualny czas pracy, przerywany czas pracy oraz ruchomy czas pracy. W projekcie zakłada się, że wniosek trzeba będzie złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni, licząc od daty planowanego rozpoczęcia korzystania z elastycznych formuł pracy.

Nowe przepisy zobowiążą pracodawcę do odniesienia się do wniosku w ciągu 7 dni. Jeśli pracodawca odmówi, to będzie musiał podać przyczyny swojej decyzji.

Co ważne, pracownik korzystający z elastycznego czasu pracy będzie mógł w każdym czasie złożyć wniosek o powrót do poprzedniej organizacji czasu pracy.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 11 stycznia 2023 r.

Nowe przepisy wejdą w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp