E-kursy podatki.biz: Specjalny rabat w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych

W okresie zawieszenia zajęć w formule stacjonarnej, wprowadziliśmy ułatwienia dotyczące uczestnictwa w e-kursach organizowanych przez dział szkoleń podatki.biz. Obowiązują do odwołania następujące ułatwienia, preferencje i rabaty:

rozpoczęcie e-kursu jest możliwe w dowolnym, zadeklarowanym przez Uczestnika terminie - turowe rozpoczynanie e-kursów zostaje zawieszone od 17.03.2020 r. do odwołania;

wprowadzamy do odwołania rabat w stałej wysokości 50% na wszystkie e-kursy, zamawiane począwszy od wysłania tego maila (17.03.2020 r.) - przy zamówieniu należy wpisać w polu "kod rabatowy" słowo: rabat;

wprowadzamy możliwość uzgodnienia rabatu specjalnego dla pracodawców, którzy chcieliby dla swoich pracowników zamówić więcej niż pięć e-kursów - w celu uzgodnienia rabatu należy skontaktować się telefonicznie z BOK (w okresie trwania pandemii aktywne są numery komórkowe 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142- w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00)

W naszych e-kursach wzięło już udział ponad 20 000 osób, ale dla większości naszych Czytelników formuła szkolenia w modelu stosowanym w dziale szkoleń podatki.biz pozostaje nadal nieznana. Warto zatem przedstawić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

E-kursy podatki.biz: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajdę listę dostępnych e-kursów?

Lista dostępnych e-kursów znajduje się pod adresem https://podatki.biz/szkolenia (można wpisać również szkolenia.podatki.biz)

W jaki sposób następuje udostępnienie materiałów?

Materiały są udostępniane po zaksięgowaniu wpłaty za e-kurs i skonfigurowaniu panelu Użytkownika - najczęściej trwa to kilka godzin. Materiały są dostępne w całości - zarówno lekcje jak i testy, można je poznawać w kolejności ustalonej przez Uczestnika choć zalecamy oczywiście kolejność prezentowaną w panelu.

Jak formę mają materiały?

Materiały mają formę e-booków w formacie pdf. Czasami do e-kursów udostępniane są materiały uzupełniające (wzory, arkusze, bazy danych).

Kim jest opiekun e-kursu?

Opiekun e-kursu jest stałym pracownikiem działu szkoleń podatki.biz, którego zadaniem jest dbanie o techniczną stronę dostępu do lekcji, przyjmowanie uwag Uczestników i przekazywanie ich do odpowiednich osób w dziale szkoleń. Opiekun może odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z dostępem do e-kursów, przypomni ewentualnie hasło w razie potrzeby, przyjmie kolejne zamówienie lub omówi kwestie związane z rabatowaniem. Opiekun e-kursu jest dostępny w każdym dniu roboczym w godzinach pracy poprzez mail, telefon (w tym również bezpłatną infolinię).

Jak często aktualizowane są materiały?

Materiały staramy się aktualizować na bieżąco. Ze względu na obszerność udostępnianych materiałów (to w sumie kilkadziesiąt tysięcy stron w różnych e-kursach) po pojawieniu się zmian w przepisach aktualizacje pojawiają się zwykle w okresie od 1-30 dni. Obecnie kończymy pracę nad systemem, w którym zmieniamy technologię udostępniania materiałów, dzięki czemu wszystkie aktualizacje będą dostępne już w 48 godzin od momentu zmiany prawa, a Uczestnicy będą mogli śledzić historię zmian treści. System ten będzie dostępny już wkrótce również dla osób, które obecnie nabędą dostęp do e-kursów.

Jak długo będę miał dostęp do aktualizowanych materiałów? Ile mam czasu, żeby ukończyć e-kurs?

Dostęp do materiałów wykupionego e-kursu trwa nie krócej niż 24 miesiące. Nie limitujemy czasu na ukończenie e-kursu - to Uczestnik o tym decyduje. W uzasadnionych przypadkach (wyjazd, choroba, przyczyny losowe) przedłużamy nieodpłatnie dostęp do materiałów i testów na okres dłuższy niż 24 miesiące.

Czy rozwiązywanie testów jest obowiązkowe? Czy muszę rozwiązać test do lekcji poprzedniej, żeby mieć dostęp do kolejnej?

Nie - to od Uczestnika zależy, czy chce rozwiązywać testy oraz wybór momentu, w którym chce je rozwiązywać. Może to zrobić po zakończeniu lektury wszystkich materiałów, może również rozwiązywać test po każdej lekcji, może zrezygnować z rozwiązywania testów. Różnica polega na tym, że prawidłowa odpowiedź na co najmniej 60% pytań jest niezbędna do otrzymania certyfikatu ukończenia e-kursu.

Jak obecnie kształtuje się polityka przesyłek pocztowych?

W związku z sytuacją epidemiologiczną ograniczamy do maksimum kontakty nieelektroniczne. Z tego powodu preferujemy wysyłki w formie elektronicznej. Certyfikaty, nośniki z materiałami e-kursu itp. wysyłać będziemy do odwołania raz w miesiącu, w formie uzgodnionej z odbiorcą (adres firmowy, prywatny, paczkomat, itp.).

Kto jest autorem prezentowanych materiałów?

Autorzy materiałów to specjaliści - praktycy. Wszystkie te osoby zajmują się podatkami, rachunkowością, prawem gospodarczym i prawem ubezpieczeń społecznych na co dzień, prowadząc szkolenia, kancelarie doradcze i własne praktyki. Dodatkowo wszyscy są czynnymi autorami, publikującymi stale w znanych wszystkim wydawnictwach prasowych i prawnych.

Czy e-kursy mogą zamawiać osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej?

Nie ma żadnych ograniczeń - każdy może zamówić e-kurs i w nim uczestniczyć.

Czy mogę zamówić i opłacić e-kurs dla innej osoby (innej organizacji?)

Tak - przy zamówieniu osobno należy wypełnić wtedy dane Uczestnika e-kursu, a osobno dane płatnika.

