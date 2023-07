Działalność nieewidencjonowana na korzystniejszych zasadach?

Do Prawa przedsiębiorców wprowadzone zostać mają zmiany dotyczące prowadzenia tzw. działalności nieewidencjonowanej. Projekt zmian, nad którym prace zaczął Sejm, zakłada m.in. wprowadzenie rocznej (zamiast miesięcznej) kwoty przychodu, do wysokości której można prowadzić taką działalność. Dojść ma też do skrócenia do 24 miesięcy okresu, jaki musi upłynąć od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do rozpoczęcia działalności nieewidencjonowanej.

Projekt przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji zakłada wprowadzenie rocznej (zamiast miesięcznej) kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej. Zmiana była wcześniej postulowana przez środowisko biznesowe, według którego obecne przepisy uniemożliwiają prowadzenie takiej działalności niektórym osobom (np. rzemieślnikom i rękodzielnikom), którym wytworzenie określonych wyrobów zajmuje więcej czasu niż miesiąc. Nowa regulacja ma być też korzystna dla osób wytwarzających wyroby, które później sprzedawane są w krótkim okresie czasu (np. ozdoby świąteczne).

„Zamiast obowiązującej aktualnie miesięcznej kwoty wynoszącej 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, proponuje się roczną kwotę wynoszącą 9-krotność (12 x 0,75) kwoty minimalnego wynagrodzenia” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt przewiduje ponadto skrócenie do 24 miesięcy (obecnie to 60 miesięcy) okresu, jaki musi upłynąć od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do podjęcia działalności nieewidencjonowanej. Ten okres karencji dotyczy też możliwości skorzystania z ulgi na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

„Obie instytucje – tj. działalność nieewidencjonowana i ulga na start są bardzo dobrymi instrumentami, które zachęcać mają do podejmowania działalności zarobkowej. Pożądane jest zatem rozszerzanie ich zakresu i ograniczanie negatywnych przesłanek uniemożliwiających skorzystanie z nich” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt trafił do Sejmu 5 lipca 2023 r.

Zmiany w Prawie przedsiębiorców mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp