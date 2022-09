Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania. Czy można odliczyć VAT?

Od stycznia br. podatnik, który jest VAT-owcem, wynajmuje strych firmie handlowej na biuro rachunkowe. W pozostałej części domu mieszka z rodziną. Jedyną wspólną częścią wykorzystywaną przez obie strony są schody oraz dojście przez ogród do budynku. Podatnik nie ma oddzielnych liczników zużycia: gazu, energii, wody ani oddzielnego rachunku za śmieci. Czy może w takim razie odpisać od opłacanego VAT część opłat za ww. media?

Z uwagi na różnorodność i bogactwo życia gospodarczego wybór sposobu, według którego dokonuje się tego proporcjonalnego przypisania, należy do podatnika i to wyłącznie na nim spoczywa odpowiedzialność prawidłowego określenia części podatku związanego z działalnością gospodarczą, który może odliczyć. Przepisy ustawowe wymagają jedynie, aby odpowiadał on najbardziej specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Będzie to spełnione, jeśli sposób ten zapewni dokonanie odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w części przypadającej na działalność gospodarczą.

Oznacza to, że podatnik jest zobowiązany do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać wyłącznie prowadzonej działalności gospodarczej. Warto nadmienić, że zastosowane metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego, muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że ciężar rzetelnego ustalenia, jaka część podatku naliczonego związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana jest dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarczą, spoczywa zawsze na podatniku.

Odnosząc się do wydatków, które podatnik zamierza odliczyć należy nadmienić, że istnieje grupa zakupów, które nie mogą być uznane za związane z działalnością gospodarczą, gdyż ponoszą je osoby fizyczne niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też takiej działalności nie prowadzą. Są to typowe zakupy osobiste, konsumpcyjne, np. dotyczące zapewnienia sobie, na własne potrzeby, odpowiednich warunków mieszkaniowych. Zakupy o charakterze osobistym w szczególności mogą dotyczyć funkcjonowania, eksploatacji i utrzymania mieszkania. Prywatnego charakteru tego rodzaju zakupów przeznaczonych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nie zmienia również korzystanie z lokalu i znajdujących się w nim rzeczy również dla celów działalności gospodarczej.

Jedynie w przypadku, gdy posiadany przez podatnika lokal jako całość lub wyodrębnione w tym lokalu pomieszczenia (części) służą tylko i wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie nie służą celom osobistym, nie ma przeszkód do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z jego funkcjonowaniem i utrzymaniem.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że z uwagi na to, że budynek mieszkalny przeznaczony jest w części do celów prowadzonej działalności gospodarczej (strych), w ramach której podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane, to będzie on uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług jedynie w części w jakiej budynek mieszkalny będzie wykorzystywany do celów prowadzonej działalności opodatkowanej.

Prawo do odliczenia dotyczyć będzie wydatków związanych z opłatami rachunkami za gaz, prąd, usługi wodociągowe i wywóz śmieci, ale wyłącznie w części w jakiej wykazywać będą związek z czynnościami opodatkowanymi (działalnością gospodarczą).

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast - trzeba mieć na uwadze - nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej.

Stwierdzić zatem należy, że w niniejszej sprawie, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą związane z czynnościami opodatkowanymi. Dlatego w pierwszej kolejności powinien dokonać bezpośredniej alokacji ponoszonych wydatków na te służące działalności gospodarczej oraz na wydatki służące do celów prywatnych. Jeżeli podatnik będzie miał możliwość przypisania wydatków wyłącznie do czynności opodatkowanych, będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości od tych wydatków. Natomiast, jeżeli nie będzie miał jednoznacznej i obiektywnej możliwości przypisania wydatków wyłącznie do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej części w jakiej będą służyły na potrzeby tej działalności. Sposób, w jaki określi część podatku naliczonego, który będzie podlegał odliczeniu musi być jak najbardziej wiarygodny i rzetelny, tak aby gwarantował odliczenie wyłącznie części podatku związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych (a więc z wynajmem strychu), i w żaden sposób nie będzie związany z celami osobistymi.

Ustawodawca nie wskazał metod i sposobów proporcjonalnego przypisania wydatków do działalności, zatem dopuszczalne są różne metody, m.in. metoda powierzchniowa, o ile będzie miała jednoznaczny i precyzyjny charakter. Jednakże podkreślić należy, że to na podatniku spoczywa obowiązek jednoznacznego i precyzyjnego określenia sposobu, w jaki to uczyni.

Ponadto, podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych i będą wykorzystywane na cele prywatne.

Interpretacja indywidualna z 22 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.319.2022.3.MAT - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

Hasła tematyczne: odliczenie vat, najem, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat)