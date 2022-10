Duże przedsiębiorstwa bez wsparcia dotyczącego cen energii

W 2023 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) będą mogły liczyć na rządowe wsparcie dotyczące cen nośników energii. Osobny program wsparcia ma dotyczyć także firm energochłonnych. Pomoc nie obejmie jednak dużych firm, które nie funkcjonują w branżach o wysokiej energochłonności. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, brak uwzględnienia takich firm przełoży się na procesy inflacyjne i będzie skutkować przerzucaniem wyższych kosztów na ceny finalnych produktów.

Zgodnie z planami rządu, w przyszłym roku dojść ma do zamrożenia cen energii m.in. dla firm z sektora MSP oraz gospodarstw domowych. Przedsiębiorstwa mają płacić efektywnie netto 1,085 zł/kWh po przekroczeniu określonego pułapu, co ma być zauważalną ulgą względem aktualnych cen rynkowych.

– Nowa regulacja nie dotyczy firm dużych, które nie funkcjonują w branżach energochłonnych. Nie dostaną one żadnych rekompensat, dlatego też należy spodziewać się z ich strony przerzucenia wyższych kosztów produkcji na cenę ich produktów finalnych, co nie pozostanie bez wpływu na procesy inflacyjne (żywność, leki, koleje, telekomunikacja, itp.) – komentuje ekspert BCC, Maciej Stańczuk.

Jednocześnie rządowe plany zakładają wprowadzenie mechanizmu uzależnienia ceny od poziomu zużycia prądu. W praktyce nowa stawka ma obowiązywać tylko do wysokości 90 proc. przeciętnego zużycia w okresie od 1 grudnia 2020 do 30 grudnia 2021 r. Takie rozwiązanie powinno w założeniu prowadzić do oszczędności w zużyciu prądu przez firmy.

– Rząd nie przedstawił kosztów operacji dla budżetu, co stało się już pewną złą praktyką dla projektów ustaw rodzących skutki finansowych. Niepokoi pomysł mechanizmu ograniczającego nadmiarowe przychody wytwórców energii z OZE (wiatr, słońce, woda, biogaz – w tym rolniczy, i biomasa). Te pieniądze mają trafić bezpośrednio do budżetu, a nie na wsparcie inwestycji w OZE – dodaje Stańczuk.

