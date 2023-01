Duża nowelizacja Kodeksu pracy. Projekt trafił już do Sejmu

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada szereg różnych zmian dotyczących urlopów, czasu pracy i umów o pracę. Regulacje mają zostać dostosowane m.in. do dwóch unijnych dyrektyw. Jedną z nowości ma być dodatkowy urlop opiekuńczy (5 dni w roku), a po nowelizacji nie będzie możliwości zabronienia pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Pakiet zmian obejmuje przede wszystkim wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego – 5 dni w roku kalendarzowym na wniosek pracownika, który musi zapewnić osobistą opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny.

Unijne przepisy zakładają też zmiany w urlopach rodzicielskich i ojcowskich. Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, urlop rodzicielski zostanie wydłużony.

„Dziś to 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po zmianach będzie to odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Każdy z rodziców będzie miał również gwarancje 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Inna zmiana to zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego” – tłumaczy resort rodziny i polityki społecznej.

Nowością będzie również m.in. możliwość skorzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Takie zwolnienie będzie możliwe w pilnych sprawach rodzinnych, a jego wymiar wyniesie 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. Za ten czas pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 11 stycznia 2023 r.

Nowe przepisy wejdą w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp