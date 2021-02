Dowody osobiste obowiązkowo z odciskami palców

Do dowodów osobistych wprowadzona zostanie kolejna cecha biometryczna – odciski palców. Na dowodach znów pojawią się też podpisy posiadaczy. Nowe przepisy, które mają wejść w życie w sierpniu br., dostosują polskie prawo do aktualnych regulacji unijnych. Projekt nowelizacji w tej sprawie został już przyjęty przez rząd.

Ustawa o dowodach osobistych ma zostać dostosowana do rozporządzenia Unii Europejskiej ws. poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych i dokumentów pobytowych.

„Rozporządzenie Unii Europejskiej nakłada na państwa członkowskie nowe obowiązki dotyczące niezbędnych zabezpieczeń w dokumentach tożsamości, w tym m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Chodzi także o konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących bezpieczeństwa” – czytamy w rządowym komunikacie.

Dowody osobiste będą musiały w efekcie obejmować też odciski palców, które mają być pobierane przy składaniu wniosku o wydanie dowodu. Co istotne, jeśli w danej sytuacji nie będzie możliwe pobranie odcisków (np. z powodu choroby), to dowód będzie ważny tylko przez 12 miesięcy. Brak odcisków będzie także dopuszczalny w odniesieniu do dowodów dzieci do 12. roku życia. Powracającym do dowodów elementem będzie ponadto podpis posiadacza dokumentu.

Zmiany będą dotyczyć również terminów ważności dowodów osobistych – w przypadku dzieci do 12. roku życia będzie to 5 lat, a względem osób po ukończeniu 12. roku życia będzie to standardowo 10 lat.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 16 lutego 2021 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 2 sierpnia 2021 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp