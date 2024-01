Doradcy podatkowi apelują o zmiany w e-Urzędzie Skarbowym

Ministerstwo Finansów powinno wprowadzić zmiany w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), które umożliwiłyby profesjonalnym pełnomocnikom dostęp do rozliczeń osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – twierdzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KIDP). Jak wskazuje środowisko doradców podatkowych, sprawa jest pilna, bo w 2024 r. po raz pierwszy osoby prowadzące jednoosobową działalność otrzymają od skarbówki gotowe rozliczenia.

W 2024 r. pierwszy raz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają otrzymać od skarbówki gotowe rozliczenie, które następnie będą mogły zaakceptować albo skorygować. Jak wskazuje KIDP, może to oznaczać problem w przypadku przedsiębiorców korzystających z pomocy doradców podatkowych, a ci nie mają obecnie dostępu do danych klientów.

– Przepisy nie uwzględniają wniosku o przyznanie dostępu lub odebranie dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym dla osób fizycznych. Dla dobra podatników oraz w interesie KAS należy jak najszybciej zmienić przepisy tak, by osoby fizyczne miały możliwość udostępnienia swych danych pełnomocnikom. Dzięki temu, doradcy podatkowi dbający o prawidłowość rozliczeń swoich klientów będą mieli pełne dane - co sprawi, że będzie mniej korekt zeznań podatkowych – mówi doradca podatkowy i członek KRDP, Michał Cielibała.

Samorząd doradców podatkowych skierował już w połowie stycznia br. do Ministerstwa Finansów pismo w tej sprawie, w którym zaapelowano o dodanie do e-US nowej funkcji.

Środowisko doradców podatkowych liczy również na integrację listy doradców podatkowych z systemem e-US, aby system automatycznie weryfikował wypełniony przez użytkownika serwisu e-US formularz ws. pełnomocnictwa ogólnego na etapie jego składania i tym samym potwierdzał uprawnienia pełnomocnika.

mp