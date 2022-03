Dopłaty do zakupu nawozów. Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy

Klub parlamentarny Koalicji Polskiej skierował do Sejmu projekt ustawy o wsparciu finansowym zakupu nawozów. Projektodawcy proponują wprowadzenie dopłat do zakupu nawozów w wysokości 1000 zł do 1 tony nawozu. Wsparcie ma w założeniu zniwelować szok cenowy, z jakim mają do czynienia od dłuższego czasu rolnicy. Ceny nawozów zwiększyły się w ostatnich miesiącach w sposób radykalny.

W projekcie nowej ustawy przewidziano wprowadzenie dopłat w wysokości 1000 zł do zakupu 1 tony nawozu. Wsparcie finansowe ma w założeniu odpowiadać na szybujące w górę ceny nawozów na światowych giełdach, co jest pogłębiane przez agresję militarną Rosji na Ukrainę.

„Rolnicy przeżywają szok – ceny niektórych nawozów mineralnych były w sierpniu 2021 r. nawet o tysiąc złotych droższe za tonę niż przed rokiem, np. tona fosforanu amonu w 2020 r. kosztowała 1800 zł, a obecnie trzeba zapłacić wielokrotnie więcej. Ceny nawozów zależą m.in. od cen gazu, które gwałtownie podskoczyły do góry. Rekordowe ceny gazu to pierwszy sygnał, który może wywołać niepokój wśród rolników rozpoczynających sezon intensywnych prac polowych. Kolejnym powodem do niepokoju jest cena nawozów, np. ceny saletry amonowej w porównaniu ze styczniem 2021 r. wzrosły prawie o 5 tys. zł (do 6100 zł)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W ubiegłym tygodniu zbliżony pomysł przedstawił też rząd. W ramach tzw. tarczy antyputinowskiej szykowane jest dofinansowanie do zakupu nawozów – na poziomie do 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych oraz do 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych. Zgodnie z zapowiedziami rządowymi, rekompensaty mają wynieść do ok. 1500 zł w przeliczeniu na 1 tonę nawozu. Na razie jednak rząd nie przedstawił konkretnego projektu ustawy w tej sprawie.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Koalicji Polskiej – projekt ustawy o wsparciu finansowym zakupu nawozów. Projekt trafił do Sejmu 21 marca 2022 r.

Ustawa miałaby wejść w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale z mocą od 1 października 2021 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

