Dopłaty do węgla. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do zakupu węgla. Program wsparcia obejmuje rekompensaty dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym określone paliwa stałe, w tym węgiel kamienny, brykiet i pelet zawierające minimum 85 proc. węgla kamiennego. Maksymalna cena w nowym systemie dopłat wyniesie 996,6 zł brutto za tonę.

Ustawa z 23 czerwca br. wprowadzi mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, w tym węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Polsce albo sprowadzone do niej w okresie od 16 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Wypłata rekompensaty będzie możliwa, jeśli sprzedaż takich paliw odbędzie się po cenie nie wyższej niż 996,6 zł za tonę. Maksymalna ilość węgla sprzedanego jednemu gospodarstwu domowemu z dopłatami wyniesie 3 tony.

„Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego nie może wynieść więcej niż 1073,13 zł brutto za tonę. Członek gospodarstwa domowego chcąc dokonać zakupu paliwa stałego, po cenie nie wyższej niż 996,6 zł brutto za tonę będzie obowiązany do przekazania sprzedawcy oświadczenia o ilości tego paliwa, które nabył po dniu wejścia w życie ustawy oraz udokumentowania faktu, że pod adresem budynku, w którym znajduje się gospodarstwo domowe, jest zlokalizowane źródło spalania paliw stałych” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Zmiany wprowadza ustawa z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Ustawa została podpisana przez prezydenta 11 lipca br.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp