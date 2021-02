Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm. Rząd szykuje zmiany

Resort rozwoju, pracy i technologii zamierza wprowadzić dopłaty do całości odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu udzielonego przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym przez pandemię koronawirusa. Zmiany mają być dodatkowym wsparciem dla przedsiębiorców zmagających się z trudną sytuacją w związku z kryzysem pandemicznym.

Dopłaty do udzielanych przedsiębiorcom kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z COVID-19, wprowadzono ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Wsparcie przygotowano przede wszystkim z myślą o firmach działających w sektorach transportu, turystyki, gastronomii, hotelarstwa, działalności kulturalno-rozrywkowej, działalności związanej ze sprzedażą odzieży oraz sprzedaży na targowiskach. Zgodnie ze stanem na 1 grudnia 2020 r., ogólna wartość dotychczasowych kredytów z dopłatami wyniosła 444 mln zł.

„Rekomenduje się wprowadzenie dopłat do całości odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu udzielonego przedsiębiorcom szczególnie dotkniętym COVID-19” – wskazuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

W osobnym rozporządzeniu określone zostaną branże (według kodów PKD), dla których dostępne będzie tego typu wsparcie.

„Przedsiębiorcy wykonujący wybrane rodzaje działalności będą mogli ubiegać się o udzielenie kredytów ze 100 proc. dopłatą do oprocentowania. Powinno to skutkować odciążeniem przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19 z ponoszenia kosztów obsługi zadłużenia, a tym samym ułatwi im dostęp do finansowania zapewniając płynność” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 9 lutego 2021 r.) o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp