Dokumentacja pracownicza – RPO apeluje o likwidację luki prawnej

W przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej znajduje się luka prawna – twierdzi rzecznik praw obywatelskich, który zaapelował w tej sprawie do premiera o odpowiednie zmiany w prawie. Wątpliwości budzą gwarancje dostępu obywateli do dokumentacji w przypadku śmierci właściciela zakładu, który prowadził archiwum pracownicze, i trwania postępowania spadkowego.

Rzecznik wskazuje na przypadek przedsiębiorcy, który prowadził archiwum gromadzące dokumentację pracowniczą. Zakład został zamknięty po jego śmierci i działalność nie jest już prowadzona. Przechowywane w archiwum dane, w tym dokumentacja osobowo-płacowa, są jednak wymagane w postępowaniach wielu osób, by wykazać przysługujące im uprawnienia emerytalne.

„Konieczne jest zapewnienie szybkiego dostępu do zgromadzonych w archiwum danych. Sąd oraz wyznaczony kurator spadku wystąpili do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o wydanie decyzji o przekazaniu archiwum do wyznaczonej jednostki, w trybie art 51h ust. 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał decyzję odmawiającą złożenia dokumentacji archiwalnej na odpłatne przechowanie we wskazanym archiwum państwowym. Kurator spadku złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na tę decyzję” – czytamy w komunikacie RPO.

Jak wskazuje dr Adam Bodnar, taka dokumentacja – zgodnie z obowiązującymi regulacjami – nie wchodzi do narodowego zasobu archiwalnego, a obowiązki administratora danych osobowych powinien przejąć w tym przypadku kurator spadku.

Istnienie luki prawnej potwierdziło również stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Chodzi nie tylko o realizację prawa pod kątem danych osobowych, ale też o dostęp do dokumentacji, który jest gwarantowany przez art. 51 ust. 4 Konstytucji. Rzecznik zaapelował do premiera o podjęcie odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

mp