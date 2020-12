Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia 2021 r.

Rodzice mogą być spokojni – dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 17 stycznia 2021 r. – Sytuacja epidemiczna wciąż jest trudna, dlatego podjęliśmy decyzję o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego – mówi minister rodziny i polityki społecznej i wyjaśnia komu to prawo przysługuje.

To, czy dziecko będzie mogło pójść do żłobka czy przedszkola oraz co się stanie w przypadku zamknięcia placówki w związku z pandemią koronawirusa, nurtuje wielu rodziców.

– Pragnę uspokoić, zdecydowaliśmy o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. Sytuacja epidemiczna wciąż jest trudna, decyzje podejmujemy na bieżąco i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W jakich przypadkach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał?

w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, oraz

w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kto może liczyć na prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 17 stycznia 2021 r., jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony.

