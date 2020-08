Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od września znów dostępny

Od początku września br. rodzicom i opiekunom dzieci znowu przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek oświaty – potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W razie konieczności okres, w którym przysługuje ten zasiłek, ma być w przyszłości wydłużany.

Pierwotnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom właściwie od początku pandemii koronawirusa. Prawo do świadczenia było zapewnione do 26 lipca br.

– W związku z rozpoczęciem roku szkolnego od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia czy niemożności zapewnienia opieki przez szkołę, przedszkole czy żłobek. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony – wyjaśnia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Świadczenie będzie przysługiwać: – w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały; – w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Podobnie jak było to wcześniej, na zasiłek liczyć będą mogli rodzice dzieci w wieku do 8 lat oraz ubezpieczeni rodzice dzieci (do 16 lat – z orzeczeniem o niepełnosprawności; do 18 lat - z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat – z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Zasiłek będzie przysługiwać również ubezpieczonym rodzicom albo opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

