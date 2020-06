Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 12 lipca

Rząd wydłuża prawo do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 14 dni, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2020 r. – wynika z rozporządzenia przygotowanego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiana ma bezpośredni związek z pandemią koronawirusa i zamknięciem placówek oświatowych. Koszty oszacowano na ok. 1,76 mld zł.

„Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał także ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki oraz w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.” – wyjaśnia resort pracy.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, w jakim zamknięte zostały żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki. Chodzi także o sytuacje związane z niemożnością sprawowania opieki przez nianie czy opiekunów dziennych z powodu pandemii koronawirusa. Zasiłek jest dostępny również w przypadku ograniczonego otwarcia placówek albo w przypadku, gdy uprawniona osoba podejmuje decyzję o osobistym sprawowaniu opieki.

Wydłużenie terminu ma kosztować w sumie ok. 1,76 mld zł.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 1108).

Rozporządzenie weszło w życie 26 czerwca br., z mocą od 29 czerwca 2020 r.

