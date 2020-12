Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia

Dzieci w wieku 8, 9 lub 10 lat nie są w stanie zadbać o swe bezpieczeństwo, nie są na tyle dojrzałe lub samodzielne, by zorganizować sobie czas w domu, przygotować posiłek, poradzić sobie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Obecnie do codziennych czynności domowych dochodzą obowiązki realizowane zazwyczaj w szkole. Czy rząd planuje umożliwienie skorzystania z zasiłku opiekuńczego przez cały okres zawieszenia pracy szkół rodzicom i opiekunom nieco starszych dzieci? - pytają posłowie w interpelacji do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 14207 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia

apeluję o analizę i uwzględnienie potrzeb wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia, którzy potrzebują wsparcia, gdyż zamknięcie szkół od 9 listopada br., w tym dla uczniów klas I-III, spowodowało duży problem z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

Mimo zapowiadanych zmian prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nadal przysługuje za opiekę nad dziećmi jedynie do lat 8, a nie, jak proponowano, do 12.

W szczególnie trudnym położeniu są osoby pracujące, samotnie wychowujące dzieci.

Dzieci w wieku 8, 9 lub 10 lat nie są w stanie zadbać o swe bezpieczeństwo, nie są na tyle dojrzałe lub samodzielne, by zorganizować sobie czas w domu, przygotować posiłek, poradzić sobie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Obecnie do codziennych czynności domowych dochodzą obowiązki realizowane zazwyczaj w szkole. Uczniowie niezależnie od wieku otrzymują prace do samodzielnego wykonania, chociaż wielu nie potrafi jeszcze sprawnie i w pełni obsługiwać komputerów, skorzystać z drukarki lub rozwiązać trudniejszych ćwiczeń bez pomocy osoby dorosłej.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytanie: Czy rząd planuje umożliwienie skorzystania z zasiłku opiekuńczego przez cały okres zawieszenia pracy szkół rodzicom i opiekunom nieco starszych dzieci?

Grzegorz Napieralski, Riad Haidar, Marta Golbik

9 listopada 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 14207 w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia

w odpowiedzi na interpelację nr 14207 Pana Posła Grzegorza Napieralskiego z grupą Posłów (KO) w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla wszystkich pracujących rodziców i opiekunów dzieci powyżej 8. roku życia, pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.) - zwanej dalej „specustawą”. Przy czym, od początku wprowadzenia dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem należącym do rozwiązań systemowych, za pomocą którego państwo realizuje działania zmierzające do wspierania osób podejmujących się opieki m.in. nad dziećmi „zdrowymi” do ukończenia 8 roku życia, w pewnych nieprzewidzianych sytuacjach spowodowanych pandemią koronawirusa. Jest to uregulowanie szczególne, związane ze zwalczaniem skutków epidemii koronawirusa, wprowadzone tylko na określony czas tj. na czas walki z epidemią koronawirusa.

Powołana powyżej ustawa przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku w drodze rozporządzenia Rady Ministrów[1].

Stąd też, w związku z niezwykle trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dużym wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem i wynikającymi z tego decyzjami i obostrzeniami, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, Rada Ministrów zdecydowała o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, na zasadach jakie obowiązywały we wrześniu br.

5 listopada 2020 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów[2] ponownie przyznające prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie od 9 do 29 listopada br.

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres 21 dni, w następujących przypadkach:

zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały;

niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19;

dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

W związku z powyższym, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od pełnienia służby z powodu konieczności zapewnienia osobistej opieki nad taką osobą[3].

Ponadto, przepisy specustawy w zakresie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego odsyłają częściowo do przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2020 r. poz. 870, ze. zm.) - zwanej dalej „ustawą zasiłkową” (art. 4 ust. 2 specustawy[4]).

Stąd też, tryb i zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zostały uregulowane w ustawie zasiłkowej. W zasadzie, konstrukcja prawna dodatkowego zasiłku opiekuńczego odpowiada instytucji - zasiłku opiekuńczego. W tym też, przejmuje - wypracowane na gruncie zasiłku opiekuńczego - przesłanki niezbędne do spełnienia i uprawniające do zasiłku. Konstrukcja prawna dodatkowego zasiłku opiekuńczego zawiera jednak modyfikacje, które stały się niezbędne w celu przystosowania do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa - m.in. poszerzono krąg osób uprawnionych.

W kontekście powyższego należy przywołać podstawowe informacje dotyczące instytucji zasiłku opiekuńczego. Prawo do zasiłku opiekuńczego - jak już wspomniano powyżej - zasadniczo regulują przepisy rozdziału VII ustawy zasiłkowej. Świadczenie to należy do świadczeń pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, określanych także jako świadczenia z ubezpieczania chorobowego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowym, jak i dobrowolnym, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad m.in. „zdrowym” dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.

Należy pamiętać, że w przypadku pobierania zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad dzieckiem, celem zwolnienia od pracy jest rekompensata utraconego zarobku wynikająca z konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy (oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy) przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet, jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku, gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast, szczegółowe kryteria uprawniające do zasiłku opiekuńczego przedstawia art. 32 ustawy zasiłkowej, a art. 33 determinuje maksymalne okresy, przez które można skorzystać z zasiłku. Na podstawie art. 35 ust. 1 wysokość miesięcznego zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Jak wskazano powyżej, zasiłek opiekuńczy w sytuacji potrzeby zapewnienia osobistej opieki nad „zdrowymi” dziećmi do 8 roku życia został zapewniony pod pewnymi warunkami, wymienionymi wprost w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej.

Z kolei, kwestionowana przez Pana Posła ww. przesłanka uprawniająca do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach (oraz odpowiednio do dodatkowego zasiłku opiekuńczego) i związana przede wszystkim z wiekiem dziecka, w której prawo do zasiłku przysługuje wyłącznie rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci do ukończenia 8 roku życia wynika z wieloletniego, praktycznego funkcjonowania powyższego zapisu (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej) w obrocie prawnym.

Postulat - zapewnienia osobistej opieki nad zdrowymi dziećmi powyżej 8 roku życia, mający na celu przeprowadzenie procesu legislacyjnego zmiany przepisów specustawy, które wprowadziły dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest niewystarczający (przede wszystkim proces ten wymaga nowelizacji przepisów ustawy zasiłkowej). Tak istotna zmiana wymaga nie tylko szerszej dyskusji, analiz oraz konsultacji np. społecznych, ale także należy uwzględnić, że może oddziaływać na cały system ubezpieczeń społecznych. Nie może także przekreślać już wypracowanego w tej materii dorobku prawnego.

Odwołując się bezpośrednio do rozwiązania, które funkcjonuje w ustawie zasiłkowej, a do którego nawiązuje specustawa (w art. 4 ust. 2) - sprawdza się ono od wielu lat, a ponadto zostało wypracowane na podstawie określonego kompromisu. Tym bardziej, że obecny (kwestionowany) zapis ustawy zasiłkowej uwzględnia przepisy Kodeksu wykroczeń i Kodeksu Karnego w zakresie opieki nad małoletnimi dziećmi.

Nadmieniam, że postulowane przez Pana Posła powiązanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z troską o jakość nauki udzielanej w formie zdalnej dla uczniów szkół podstawowych starszych niż 8 letnie, także znacząco zniekształca kształt instytucji ubezpieczeniowej - prawa do zasiłku opiekuńczego.

Natomiast, wszelkie wnioski, propozycje zmian dotyczące ułatwień w uzyskaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego związanych z potrzebą zapewnienia opieki nad najmłodszymi należy uznać za cenne.

Przypominam, że w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem starszym, tj. powyżej 8. roku życia do lat 14 rodzice/opiekunowie mogą również wziąć opiekę, ale dotyczy to już tylko dziecka chorego. Taki dokument dający prawo do ubiegania się o świadczenie opiekuńcze wystawia lekarz rodzinny. Pracownik może również skorzystać z urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze 2 dni lub 16 godzin.

Niezależnie od powyższego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatrując wnioski o świadczenia dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci młodszych niż 8 letnie, dokłada wszelkich starań, aby były rozpatrywane najszybciej jak to jest możliwe - pomimo panującej epidemii koronawirusa, a wsparcie skutecznie docierało do osób wnioskujących. Ponadto, resort na bieżąco monitoruje sytuację związaną z obsługą i wypłatą dodatkowych zasiłków opiekuńczych z ubezpieczenia chorobowego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Stanisław Szwed

Warszawa, 1 grudnia 2020 r.

[1] Na podstawie przepisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.) - zwanej dalej „specustawą”.

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1961).

[3] Na podstawie art. 4 ust. 1a specustawy, w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

[4] Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1c (ustawie zasiłkowej), i nie wlicza się do okresu ,o którym mowa w art. 33 ust.1 tej ustawy (ustawy zasiłkowej). Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art.32 ust.1 tej ustawy (ustawy zasiłkowej), nie przysługuje.”.