Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 28 czerwca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma przysługiwać ubezpieczonym rodzicom od 25 maja do 28 czerwca 2020 r. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, chociaż wprowadzająca zmiany ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw, to rodzice dzieci do lat 8 mogą już składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja br. zarówno do ZUS, jak i do płatników składek.

Zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego zawarto w nowej tarczy antykryzysowej 4.0, którą kilka dni temu przyjął Sejm. Przyjęto, że zasiłek ma być dostępny do 28 czerwca 2020 r.

„Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego (ustawa została przekazana do Senatu), rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i płatników składek (pracodawców, zleceniodawców). Płatnicy składek, który wypłacają zasiłki, powinni więc przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dziećmi do lat 8 za okres od 25 maja 2020 r. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony przez ZUS lub płatnika składek po wejściu w życie ustawy” – tłumaczy ZUS.

Na zasiłek mogą liczyć ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku do 8 lat, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje: – z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19; – w przypadku otwarcia tych placówek, w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem.

Bez żadnych zmian pozostają zasady występowania o zasiłek oraz wzór oświadczenia potrzebnego do uzyskania zasiłku.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt jest już po III czytaniu sejmowym.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z aktualną wersją ustawy można się zapoznać tutaj.

mp