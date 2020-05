Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 28 czerwca

W Sejmie trwają prace nad kolejnym projektem zmian w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Rządowy projekt przewiduje m.in. przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br. W efekcie zasiłek byłby dostępny nawet do końca roku szkolnego. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, świadczenie przysługuje do 14 czerwca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zasiłek jest dostępny dla rodziców dzieci do 8. roku życia, którzy nie mogą posłać swojego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły, zamkniętych z powodu zagrożenia koronawirusem.

Jak przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, taki zasiłek przysługuje również rodzicom dzieci: – do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; – do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W Sejmie trwają aktualnie prace nad kolejnymi zmianami. Rząd zaproponował przedłużenie okresu, w jakim można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, do 28 czerwca 2020 r.

„Projektowane przepisy przewidują możliwość dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia, aby można było przedłużyć przyznawanie zasiłku opiekuńczego o kolejne miesiące w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w miesiącach wakacyjnych np. przez żłobki i przedszkola” – wskazuje MRPiPS.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 22 maja 2020 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp