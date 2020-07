Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dostępny do 26 lipca

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 14 dni (do 26 lipca br.) – potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zasiłek będzie funkcjonować w tym czasie na dotychczasowych zasadach. Prawo do zasiłku przysługuje w przypadku zamknięcia placówki opieki nad dziećmi, ale też wtedy, kiedy rodzic podejmuje decyzję o nieposłaniu dziecka do żłobka lub przedszkola.

Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego przewidziano w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów. W praktyce zasiłek ten będzie dostępny o 14 dni dłużej – do 26 lipca 2020 r. Zasady pozostaną bez zmian względem tych obowiązujących do tej pory.

Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem placówek opieki z powodu pandemii koronawirusa. Na takie wsparcie liczyć mogą także ubezpieczeni rodzice dzieci: – do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; – do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; – które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do zasiłku mają również ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnieni z wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w sytuacji zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza pełnoletnia osoba niepełnosprawna.

– W ten sposób chcemy wspierać rodziców, zależy nam, by nie musieli się martwić o opiekę nad dzieckiem np. w sytuacji zamknięcia żłobka czy przedszkola w związku z zagrożeniem koronawirusem – komentuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Co ważne, rodzice nadal mają prawo wyboru. Jeżeli zatem, pomimo otwarcia placówki, nie zdecydują się na posłanie do niej swojego dziecka, to zasiłek również będzie im przysługiwać. Zasiłek nie jest też uwzględniany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach (60 dni zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym).

mp