Dodatek solidarnościowy – wypłacono już blisko 200 tys. świadczeń

Osoby, które straciły pracę w czasie pandemii koronawirusa, jeszcze do końca sierpnia br. mogą wnioskować o przyznanie dodatku solidarnościowego – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotychczas w ramach dodatków solidarnościowych wypłacono ponad 185 tys. świadczeń na łączną kwotę niemal 246 mln zł.

Dodatek solidarnościowy wprowadzono z początkiem czerwca 2020 r. W ramach tej formy wsparcia przez 3 miesiące wypłacany jest dodatek na poziomie 1400 zł. Pomoc jest dostępna dla osób, z którymi pracodawcy rozwiązali umowy o pracę po 15 marca br. albo kiedy po tym terminie wygasły umowy o pracę na czas określony.

„Do tej pory wypłaconych zostało ponad 185 tys. świadczeń na łączna kwotę blisko 246 mln zł. Najwięcej w województwie śląskim (27,3 tys. świadczeń na kwotę 36,4 mln zł) i mazowieckim (25,3 tys. świadczeń na kwotę 33,8 mln zł)” – podaje resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wnioski o dodatek solidarnościowy można składać jeszcze do 31 sierpnia 2020 r. Co istotne, świadczenie to może zostać przyznane najwcześniej za miesiąc, w którym złożono wniosek. Oznacza to, że w przypadku wniosku złożonego w sierpniu dana osoba będzie mogła otrzymać pomoc właśnie za ten konkretny miesiąc. Wnioski składać można za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Dodatki podlegają też ubezpieczeniom społecznym (emerytalno-rentowe i zdrowotne), a płatnikiem tych składek jest ZUS.

