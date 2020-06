Dodatek solidarnościowy nie dla osób na umowach cywilnoprawnych

Parlament pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Środowisko przedsiębiorców apeluje o to, by na nowy dodatek szansę mieli także pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych. Pewne wątpliwości budzi też fakt, że wypłata dodatku będzie zawieszać pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Zgodnie z prezydenckim projektem, dodatek solidarnościowy wyniesie 1400 zł netto miesięcznie i będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na okres 3 miesięcy (w czasie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.). Wsparcie ma przysługiwać osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę, z którymi umowy rozwiązano po 31 marca br. Warunkiem uzyskania dodatku będzie podleganie w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, dodatek solidarnościowy powinien przysługiwać również osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych.

– Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku solidarnościowego jest zatrudnienie na umowę o pracę. Tym samym nie obejmie on dużej części osób, które przed epidemią pracowały w oparciu o umowy cywilnoprawne, czyli na przykład osoby wykonujące szeroko rozumiane zawody artystyczne. To słabość tej ustawy, ponieważ takie osoby nie zostały objęte pomocą w ramach tarcz antykryzysowych – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Monika Fedorczuk.

Jednocześnie wypłata dodatku ma skutkować zawieszeniem pobierania zasiłku dla bezrobotnych, który ma być wyższy niż obecnie. Zasiłek zostanie podwyższony do 1200 zł (na okres pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku) oraz do 942,3 zł (na okres po pierwszych 90 dniach).

– Bezrobotny pracownik będzie musiał zdecydować czy woli dorobić na umowie o dzieło i skorzystać z dodatku solidarnościowego czy pozostać przy zasiłku. Dodatek solidarnościowy wlicza się jednak do dochodu, od którego uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych, co może mieć znaczenie dla całościowych kalkulacji w konkretnym gospodarstwie domowym – mówi ekspert Pracodawców RP, Katarzyna Siemienkiewicz.

Wprowadzenie zmian przewiduje prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Projekt trafił do Sejmu 3 czerwca 2020 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp