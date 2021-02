Dochód gwarantowany w Polsce? Większość osób kontynuowałaby pracę

Większość Polaków popiera wprowadzenie tzw. bezwarunkowego dochodu podstawowego, jeśli nie wiązałoby się to ze wzrostem podatków, zadłużenia czy obniżką świadczeń socjalnych – wynika z opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu pn. „Bezwarunkowy Dochód Podstawowy. Nowy pomysł na państwo opiekuńcze?”. Zdecydowana większość ankietowanych (73 proc.) deklaruje jednocześnie, że nie porzuciłaby pracy po otrzymaniu tego typu świadczenia.

Bezwarunkowy dochód podstawowy to narzędzie polityki fiskalnej, w ramach którego każdy obywatel – niezależnie od swoich dochodów – miałby otrzymywać stałe świadczenie finansowe od państwa na pokrycie podstawowych potrzeb. Obecnie takiej koncepcji nie realizuje żadne państwo, ale sama idea jest stosunkowo często omawiana w kontekście wyzwań stojących przed państwem opiekuńczym.

Z szacunków PIE wynika, że koszt sfinansowania dochodu gwarantowanego (1200 zł dla osób w wieku produkcyjnym i 600 zł dla dzieci) wynosiłby w sumie 376 mld zł w skali roku. To wymagałoby wzrostu podatków, zadłużenia państwa albo rezygnacji z dużej części obecnych wydatków socjalnych. Przykładowo, w 2018 r. łączny koszt całego systemu zabezpieczenia i pomocy społecznej państwa wyniósł 343 mld zł (229 mld zł na emerytury i renty oraz 114 mld zł na różne narzędzia pomocy społecznej).

Przeprowadzone przez PIE badanie pokazuje, że odsetek pozytywnych opinii o dochodzie gwarantowanym spada wraz z uwzględnieniem źródeł i sposobów jego sfinansowania. Przykładowo, tylko 30 proc. ankietowanych poparłoby to rozwiązanie, gdyby oznaczało ono wyższe podatki.

– Badanie pokazało dużą rozbieżność między tym, co w kwestii pracowitości i odpowiedzialności myślimy o sobie, a co o innych. Wierzymy, że pomimo otrzymywania gwarantowanego świadczenia od państwa będziemy nadal pracować, ale tylko co piąty z nas wierzy, że taką samą postawę będzie miał jego sąsiad czy współpracownik. Możliwość ograniczenia aktywności zawodowej osób pracujących jest jednym z głównych argumentów podnoszonych przez przeciwników dochodu podstawowego. Z drugiej strony, jego zwolennicy wierzą, że zniesienie jakichkolwiek warunków otrzymywania takiego świadczenia daje poczucie bezpieczeństwa i może zachęcić osoby nieaktywne zawodowo do podjęcia pracy – komentuje ekspert PIE, Paula Kukołowicz.

