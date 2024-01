Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Sejm zaczął prace nad projektem

W Sejmie rozpoczęto prace nad poselskim projektem, który zakłada stopniową likwidację obowiązku opłaty składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców. Posłowie Konfederacji proponują tzw. dobrowolny ZUS, czyli system dobrowolnych składek dla przedsiębiorców. Na razie projekt nowelizacji skierowano do I czytania w komisjach sejmowych.

„Wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u poprawiłoby warunki prowadzenia firmy, wpływając pozytywnie na wszelkie inicjatywy biznesowe, przekładając się tym samym na rozwój gospodarczy kraju. Przedsiębiorcy, wśród których jest wielu młodych i energicznych Polaków, powinni mieć wybór, czy korzystać z ubezpieczenia emerytalnego w ZUS czy oszczędzać gdzieś indziej lub samodzielnie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, zmiany miałyby być wprowadzane etapami – w pierwszym roku system dobrowolnych składek objąłby mikroprzedsiębiorstwa, w drugim małe i średnie firmy, a w trzecim już wszystkie przedsiębiorstwa.

Projektodawcy szacują, że w skali roku z dobrowolnego ZUS-u korzystałoby ok. 25 proc. przedsiębiorców, co prowadziłoby do uszczuplenia wpływów ze składek o ok. 3,4 mld zł rocznie.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów klubu parlamentarnego Konfederacji – projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt został 15 stycznia br. skierowany do I czytania w sejmowych komisjach.

Pierwotnie nowelizacja miała wejść w życie już 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp