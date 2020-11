Do Sejmu trafił projekt poprawiający sytuację chorych pracowników

Klub parlamentarny Lewicy przygotował projekt nowelizacji, w którym proponuje się wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zachowanie prawa do 100 proc. wynagrodzenia w przypadku choroby zakaźnej. Nowy przepis miałby dotyczyć choroby trwającej łącznie do 33 dni w trakcie roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który już ukończył 50. rok życia, rozwiązanie to dotyczyłoby choroby trwającej do 14 dni.

„W obowiązującym stanie prawnym niezdolność do pracy z powodu choroby zakaźnej, w tym – podczas izolacji w warunkach domowych, lub odosobnienia w związku z nią, w tym – w postaci izolacji i kwarantanny, są zrównane w skutkach z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Stany te stanowią tytuł do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia oraz do zasiłku chorobowego w kwocie 80 proc. podstawy jego wymiaru” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak twierdzą projektodawcy, obecne rozwiązania nie pasują do specyfiki chorób zakaźnych, bo np. w trakcie pandemii koronawirusa zakażenie obejmuje często wszystkie osoby w danym gospodarstwie domowym, w tym żywicieli rodzin.

W projekcie przewidziano ograniczenie ekonomicznych skutków chorób zakaźnych dla gospodarstw domowych. Posłowie Lewicy proponują rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku choroby zakaźnej trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub do 14 dni dla pracownika, który ukończył 50. rok życia – dany pracownik zachowa przez ten czas prawo do 100 proc. wynagrodzenia.

„Projekt nie spowoduje wzrostu wydatków z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W trudnym do oszacowania, związanym z dynamiką bieżącej sytuacji epidemicznej zakresie jego wejście w życie będzie skutkowało wzrostem wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Funduszu Chorobowego). Zmiany te nie powinny jednak w istotnym stopniu zwiększyć wydatków Funduszu Chorobowego i znacznie obniżyć jego wydolności” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Lewicy – projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt trafił do Sejmu 12 listopada 2020 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem noweli można się zapoznać tutaj.

mp