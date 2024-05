Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków

Rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych i hospitalizowanych po porodzie będą mogli liczyć na dłuższy urlop macierzyński – wynika z założeń projektu nowelizacji Kodeksu pracy, które przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowy urlop ma przysługiwać w przypadku, kiedy dziecko urodzi się jako wcześniak albo też wymaga dłuższego pobytu w szpitalu.

Wprowadzenie zmian przewidują założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zakłada się, że projekt nowelizacji zostanie przyjęty przez rząd w III kwartale 2024 r.

– Ciężko sobie wyobrazić, żeby mama czy rodzic, który stoi przy inkubatorze, albo który odwiedza dziecko w szpitalu, martwi się o to, jak będzie się ono rozwijało, czy będzie żyło, czy będzie zdrowe – mógł myśleć o odpoczynku, o radości i cieszyć się tym rodzicielstwem. To nie jest urlop, to jest często walka o zdrowie, o życie, to ogromny stres i ogromny lęk – wskazuje szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szykowana nowelizacja będzie przewidywać przede wszystkim dodatkowy urlop macierzyński, który ma być wykorzystywany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim przez pracowników – rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych, a także pracowników – rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji. Urlop ten będzie udzielany na wniosek i możliwy do wykorzystania w jednej części. Wysokość zasiłku za ten okres wyniesie 100 proc. podstawy zasiłku.

Jak zapowiada MRPiPS, wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wyniesie odpowiednio do 8 lub do 15 tygodni, zależnie od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, albo masy urodzeniowej dziecka.

mp