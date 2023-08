Dłuższy czas na wpłatę podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

Termin na wpłacenie podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków będzie przedłużony o kolejne 2 lata – wynika z rozporządzenia resortu finansów, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. W konsekwencji np. podatek należny od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 do 30 listopada 2025 r. podatnik ma zapłacić do końca 2025 r. Zmiany wejdą w życie pod koniec sierpnia br.

Obecne przepisy ustawy o PIT wskazują, że podatnik jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła 4 mln zł. W takim terminie należy też zapłacić podatek, a obecne regulacje wprowadzono z początkiem 2019 r.

Jak wskazuje resort finansów, do czasu zbycia przeniesionego składnika majątku podatnicy mogą mieć jednak problemy z opłaceniem podatku. Uwagę na to zwrócił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że prawo podatkowe w kontekście tzw. exit tax powinno być skonstruowane w ten sposób, że zapłata podatku następuje po sprzedaży składnika majątku, czyli zrealizowaniu zysków z tych składników majątku.

W efekcie Ministerstwo Finansów postanowiło przedłużyć termin do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utraci w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania. Chodzi o przypadki, kiedy utrata tego składnika nastąpi przed 1 grudnia 2023 r. albo do 31 grudnia 2023 r. (w pozostałych przypadkach). W nowym rozporządzeniu zdecydowano się na wydłużenie terminu o następne 2 lata.

„Podatek należny od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2025 r. podatnik będzie płacił do 31 grudnia 2025 r. Natomiast podatek z niezrealizowanych zysków od składników majątku, które zostaną utracone przed 1 grudnia 2025 r., będzie płatny do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata przez podatnika w całości lub części tego składnika majątku” – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz. U. z 2023 r., poz. 1611).

Nowe przepisy wejdą w życie 29 sierpnia br.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

mp