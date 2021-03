Wszyscy pamiętamy o ubezpieczeniu swojego zdrowia, jednak często zapominamy o tym, że możemy zabezpieczyć także mieszkanie. Specjalna polisa chroni przed skutkami zdarzeń, na które nie mamy wpływu. Mowa tu przede wszystkim o powodzi, zalaniu przez sąsiada, uderzeniu pioruna lub pożarze. Zobacz, dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniu mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania jest zabezpieczeniem nieruchomości na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Chodzi tu przede wszystkim o zniszczenia, które powstały na skutek m.in.: pożaru, dymu, powodzi, uderzenia pioruna lub huku ponaddźwiękowego. W przypadku większości polis zakres można modyfikować, aby dopasować je do swoich potrzeb.

Ubezpieczenie mieszkania może obejmować:

mury;

stałe elementy budynku;

przedmioty znajdujące się w nieruchomości.

Oznacza to, że ubezpieczyć można drzwi, okna, kominek, meble, sprzęt RTV i AGD, a nawet sprzęt sportowy, biżuterię i rowery.

Do polisy warto dokupić dodatkową ochronę. Najczęściej rozszerza się ją o zabezpieczenie przed kradzieżą albo skutkami szkód powstałych w wyniku aktów wandalizmu lub pogody (np. mrozów). Ciekawym rozwiązaniem jest Home Assistance, w ramach którego można uzyskać pomoc przy bieżących naprawach.

Czym są wyłączenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu mieszkania?

Wyłączenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu mieszkania to wszystkie szkody, za które ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności. Są one jasno określone w umowie i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dlatego trzeba je dokładnie przeczytać przed podpisaniem. Często istnieje opcja dokupienia dodatkowego pakietu, który zawiera również sytuacje objęte wyłączeniem. O taką możliwość i dostępne warianty warto zapytać agenta ubezpieczeń.

Wyłączeniem odpowiedzialności najczęściej obejmuje się:

szkody wyrządzone umyślnie;

szkody wyrządzone na skutek zaniedbań (np. niezabezpieczenia drzwi);

szkody powstałe na skutek decyzji sądu lub organów administracyjnych;

szkody powstałe na skutek działań wojennych lub terrorystycznych;

zużycia eksploatacyjne;

szkody powstałe na skutek przeprowadzenia nieprawidłowego remontu;

szkody spowodowane złym stanem technicznym.

Zwykle ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów naprawy, jeżeli ubezpieczone przedmioty były używane w sposób nieprawidłowy i niezgodny z przeznaczeniem lub nie poddawano ich wymaganym przeglądom technicznym.

Zalety ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania ma wiele zalet. Koszty, jakie trzeba ponieść w związku z jego zakupem, są zdecydowanie niższe niż cena naprawy szkód powstałych na skutek pożaru lub zalania. W takiej sytuacji posiadacze polisy nie muszą sięgać po oszczędności lub kredyt, bo to ubezpieczyciel zobowiązuje się zapłacić za potrzebny remont. Często również pomaga w znalezieniu odpowiedniego fachowca, zapewnia lokal zastępczy i miejsce do przechowania ocalałych rzeczy. Warto dodać, że ubezpieczenie mieszkania to poczucie spokoju i bezpieczeństwa, a także pewność otrzymania pomocy w razie wypadku.