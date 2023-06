Gdy analizujemy inwestycje lub oceniamy wydajność przedsiębiorstwa, jednym z kluczowych wskaźników, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jest skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Ten wskaźnik jest powszechnie stosowany w finansach i inwestycjach, ponieważ dostarcza ważnych informacji na temat tempa wzrostu w określonym okresie czasu. Mając na względzie powyższe, zdecydowanie warto uświadomić sobie szereg przyczyn, dla których warto brać pod uwagę skumulowany roczny wskaźnik wzrostu.

Dlaczego warto brać pod uwagę skumulowany roczny wskaźnik wzrostu

Przede wszystkim, wskaźnik CAGR ujednolica pomiar tempa wzrostu. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu jest użyteczny w porównywaniu różnych okresów czasu. Dzięki temu możemy dokonywać porównań między różnymi inwestycjami, produktami lub przedsiębiorstwami, niezależnie od tego, czy okresy analizy są krótkie (np. kilka miesięcy) czy długie (wyrażone w latach). Daje to spójne i porównywalne wyniki, które umożliwiają lepsze, ale i bardziej obiektywne, zrozumienie tempa wzrostu. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu uwzględnia także zmienność tempa wzrostu w danym okresie. Za sprawą CAGR można łatwo uwzględnić fluktuacje w wynikach i otrzymać bardziej stabilną miarę wzrostu. W przeciwieństwie do, prostej średniej rocznej (która może być zniekształcona przez jednorazowe zdarzenia) CAGR dostarcza bardziej wyważonej oceny.

Ekonomiści dostrzegają także, że wskaźnik CAGR w przystępny sposób dostarcza informacji o długoterminowej wydajności mierzonych za jakiego pomocą firm. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu skupia się bowiem na długoterminowej perspektywie. Daje to lepsze zrozumienie tendencji i trendów rozwoju w perspektywie czasowej, co jest szczególnie przydatne właśnie w długoterminowych inwestycjach, nastawionych na rozłożone w czasie kumulowanie kapitału i korzystanie z dobrodziejstw procentu składanego.

Za sprawą CAGR łatwiejsze staje się też prognozowanie przyszłości, która z samej swojej natury bywa w dużym stopniu nieprzewidywalna. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu może służyć bowiem jako swojego rodzaju narzędzie do prognozowania przyszłych wyników. Na podstawie historycznych danych wzrostu możliwe jest tworzenie ostrożnych szacunków co do tego, jakie będą oczekiwane stopy wzrostu w przyszłości. Oczywiście, jak we wszelkich prognozach, należy brać pod uwagę rozmaite dodatkowe czynniki i pogłębioną analizę danego sektora gospodarczego, ale i tak CAGR stanowi ważne narzędzie do oceny perspektyw rozwoju.

Użyteczność wskaźnika CAGR polega także na tym, iż za jego sprawą możliwe jest porównywanie rozmaitych klas aktywów. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu może być stosowany bowiem nie tylko do oceny wyników finansowych przedsiębiorstw, ale także do porównywania różnych klas aktywów, takich jak akcje , obligacje, nieruchomości, surowce i wiele innych. Pozwala to przede wszystkim na dogłębniejsze zrozumienie, które klasy aktywów osiągają najwyższe stopy wzrostu w określonym okresie czasu.

Reasumując, można stwierdzić, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu jest ważnym narzędziem, które dostarcza istotnych informacji na temat tempa wzrostu w określonym okresie czasu. Jego uwzględnienie pozwala na porównywanie różnych okresów czasu, uwzględnienie zmienności tempa wzrostu, ocenę długoterminowej wydajności, prognozowanie przyszłych wyników oraz porównywanie różnych klas aktywów. W związku z tym, warto brać pod uwagę skumulowany roczny wskaźnik wzrostu podczas analizy inwestycji, jak i oczywiście w trakcie oceny wydajności rozmaitych przedsiębiorstw, w tym spółek giełdowych. Przechodząc zaś do tematyki giełdowej, warto poruszyć jeszcze istotny temat, mianowicie, dlaczego środowisko giełdowe w szczególny sposób ceni sobie badanie poszczególnych walorów, korzystając właśnie z CAGR.

Dlaczego spółki giełdowe o wysokim wskaźniku CAGR wyróżniają się na tle innych firm?

W tym zakresie należy stwierdzić, że spółki giełdowe o wysokim skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) wyróżniają się na tle innych firm z co najmniej kilku istotnych powodów. Przede wszystkim, wysoki CAGR wskazuje na to, że spółka osiąga znaczący wzrost przychodów, zysków lub wartości rynkowej w określonym okresie czasu. To świadczy o potencjale wzrostu firmy i zdolności do generowania wartości dla akcjonariuszy. Inwestorzy często szukają takich spółek, które mogą dostarczyć znaczące zyski w przyszłości.

Spółki legitymujące się wysokim wskaźnikiem CAGR często są innowacyjne i skuteczne w dostosowywaniu się do zmieniających się trendów i potrzeb rynku. Potrafią wprowadzać nowe produkty, technologie lub usługi, które zdobywają przewagę konkurencyjną i przyciągają klientów. Taka zdolność adaptacji i konkurencyjności przyczynia się do ich wysokiego wzrostu i przewag konkurencyjnych. Doskonałym przykładem są chociażby akcje Apple, których wysoka wycena odzwierciedla innowacyjność, ale i zwinność tej globalnej korporacji. Trafnie mówi się, że wysoki CAGR bywa rezultatem dominującej pozycji na rynku. Spółki, które mają silne pozycje lidera w swojej branży, często osiągają wyższy wzrost, ponieważ mogą czerpać korzyści z większej liczby klientów, większej skali działalności i większej siły negocjacyjnej. Ich silna marka i reputacja przyczyniają się do osiągania wyższych wyników finansowych.

Przechodząc zaś do zagadnień z dziedziny managementu, można wskazać, że wysoki CAGR może być wynikiem skutecznego zarządzania w firmie. Zarządzanie strategiczne, efektywne alokowanie zasobów, optymalizacja kosztów i umiejętne podejmowanie decyzji biznesowych to kluczowe czynniki wpływające na osiąganie wysokiego wzrostu. Spółki z sukcesem utrzymujące wysoki CAGR zwykle mają silne zespoły zarządzające i optymalnie przyjęte, mierzone na bieżąco strategie rozwoju.

Trzeba przy tym na koniec wskazać jednak, że podwyższony skumulowany roczny wskaźnik wzrostu może wynikać także z okoliczności zewnętrznych, czyli z korzystnych perspektyw rozwoju branży, w której działa spółka. Jeśli dana branża jest dynamiczna, rozwijająca się i przyszłościowa, spółki w niej działające mogą osiągać wyższy wzrost niż w bardziej nasyconych branżach. Tego rodzaju dynamizm obserwowaliśmy w ostatnich latach między innymi w sektorze odnawialnych źródeł energii. Inwestorzy często poszukują spółek z wysokim CAGR w branżach o perspektywach wzrostu.