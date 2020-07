Delegowanie pracowników – nowe zasady już od 30 lipca

Już od 30 lipca zmianie ulec mają m.in. zasady wynagradzania pracowników delegowanych. Wprowadzenie nowych zasad zakłada projekt nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Jak tłumaczą eksperci firmy doradczej KPMG, jedną z istotniejszych zmian będzie także ustanowienie maksymalnego okresu oddelegowania pracowników.

W projekcie zaproponowano m.in. wskazanie, że okres oddelegowania będzie wynosić co do zasady nie więcej niż 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy). Po tym czasie oddelegowanie będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu wszelkich warunków zatrudnienia, które przewiduje się w prawie państwa przyjmującego.

– Zestaw dodatkowych warunków zatrudnienia dotyczy wszystkich przepisów państwa przyjmującego nie uwzględniając przepisów dotyczących procedur, formalności, warunków zawierania i rozwiązywania umów o pracę, w tym klauzul o zakazie konkurencji, a także uzupełniających pracowniczych systemów emerytalnych – mówi ekspert KPMG, Andrzej Marczak.

Nowe regulacje mają zapewnić też równe traktowanie – w praktyce pracownik delegowany otrzyma wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju, który będzie pracował jednocześnie na takim samym stanowisku („ta sama praca za tę samą płacę”).

– Zmiana ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia wynagrodzenia, którego istota dotychczas opierała się na płacy minimalnej, obowiązującej w kraju przyjmującym delegowanych pracowników. Co więcej, powyższe rozwiązanie skutkuje obowiązkiem zapewnienia po stronie państw członkowskich informacji o wynagrodzeniach wynikających z ustaw czy też branżowych lub regionalnych układów zbiorowych – tłumaczy ekspert KPMG, Grzegorz Grochowina.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 lipca 2020 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp