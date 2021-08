Definicja pracownika będzie szersza?

Poselski projekt, który zakłada rozszerzenie definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, miałby trudne do oszacowania skutki społeczno-gospodarcze – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji krytykują projekt nowelizacji, który skierowali do Sejmu posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W poselskim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy i Prawa przedsiębiorców przewidziano poszerzenie definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także świadczące pracę na podstawie innej umowy. Takie propozycje krytycznie ocenia środowisko przedsiębiorców.

– Rozszerzenie definicji pracownika na osoby świadczące pracę na podstawie innej umowy miałoby trudne do oszacowania skutki społeczno-gospodarcze. Prowadziłoby do zatarcia i zrównania praw oraz obowiązków wynikających ze stosunku pracy z uprawnieniami z innych umów – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Robert Lisicki.

Zgodnie z obecnymi przepisami, wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w wyznaczonym miejscu i czasie. Jednocześnie pracownik ma np. prawo do urlopu wypoczynkowego i powinien dostosować się do określonych przez pracodawcę warunków dotyczących m.in. zakresu obowiązków i godzin pracy.

– Praca wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy nie może być świadczona na innej podstawie, w ramach innego stosunku zobowiązaniowego. Przepisy zapobiegają nieuzasadnionemu stosowaniu umów cywilnoprawnych – dodaje Lisicki.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski, zgłoszony przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt czeka obecnie na pierwsze czytanie sejmowe.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

