Darowizna w gotówce wpłacona na konto bankowe. Co z podatkiem?

Podatnik otrzymał od swojej mamy darowiznę w gotówce. Celem wpłaty tej kwoty na jego konto bankowe żona podatnika, która jest pełnomocnikiem tego konta, udała się do banku wraz z mamą męża - w tytule wpłaty jest wyraźnie wskazane, że jest to darowizna dla syna od mamy. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku od spadków i darowizn?

Przedmiotem darowizny była kwota pieniędzy w złotówkach. Darowizna została przekazana przez mamę „do ręki”, jednak mama chciała mieć potwierdzenie z banku i w tym celu udała się do banku z żoną podatnika celem wpłaty tej kwoty w gotówce.

Odpowiedź:

Z treści przepisu art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że w przypadku gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, dla skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania konieczne jest spełnienie trzech warunków:

otrzymanie darowizny od jednej z osób wymienionych w tym przepisie;

złożenie zgłoszenia o nabyciu własności środków pieniężnych (poza sytuacją przewidzianą w zacytowanym art. 4a ust. 4 ustawy);

udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

W przypadku darowizny środków pieniężnych warunkiem niezbędnym do skorzystania z omawianego zwolnienia - jak już wyżej wskazano - jest m.in. fakt udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania dowodem przekazania na swój rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Zapis ten należy rozumieć w ten sposób, że warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest udokumentowanie przekazania środków pieniężnych we wskazany w tym przepisie sposób przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. Tym samym, podejmowanie innych czynności w celu udokumentowania otrzymania środków pieniężnych tytułem darowizny jest niewystarczające albo zbędne.

W opisanej sytuacji nie można uznać udokumentowania otrzymania przedmiotowych środków pieniężnych w sposób określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Środki pieniężne zostały przekazane w gotówce. Dopiero później - jak wynika z potwierdzenia wpłaty, które ma służyć za udokumentowanie - zostały wpłacone na konto przez żonę, gdyż matka chciała mieć potwierdzenie z banku. To, że przy dokonywaniu wpłaty była obecna matka nie jest dowodem, że w banku to ona dokonywała wpłaty. Tym samym takiego dowodu nie można uznać za wystarczający fakt udokumentowania, skoro na potwierdzeniu wpłaty gotówki to żona została wskazana jako osoba wpłacająca, a w tytule transakcji zostało wpisane, iż jest to wykonanie umowy darowizny. Taki sposób działania nie wyczerpuje norm omawianego przepisu. Darowiznę podatnik otrzymał „do ręki” a nie w sposób wskazany w ww. przepisie.

W konsekwencji, otrzymana od matki darowizna środków pieniężnych nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja indywidualna z 7 sierpnia 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.92.2023.4.JKU - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz