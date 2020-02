Czy trzeba zapłacić podatek od polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie jest wieloletnim zobowiązaniem finansowym, co może rodzic pytanie odnośnie podatków. Umowa zawierana na długi okres czasu często powoduje, że nie pamiętamy, jak uregulowana była kwestia podatkowa, a zbliżający się czas zakończenia umowy może nasuwać właśnie takie pytania.

Ubezpieczenie na życie może mieć klasyczną formę, która zabezpiecza naszych bliskich na wypadek naszej niespodziewanej śmierci. Może zatem uprawniać ich do dziedziczenia naszych środków. W przypadku dziedziczenia zaraz nasuwa się obawa przed koniecznością zapłacenia podatku. Jak to właściwie wygląda?

Indywidualna polisa na życie a podatki

W przypadku standardowej polisy ochronnej możemy również po zakończeniu umowy – otrzymać zgromadzoną sumę ubezpieczenia czyli większą sumę gotówki. Czy będziemy zmuszeni do zapłacenia podatku?

Polisa na życie nie podlega opodatkowaniu, a podatek od dochodów kapitałowych to inaczej rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegółowo opisują to przepisy, a konkretnie art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Możemy być zatem pewni, że nie jesteśmy zobowiązani do zapłacenia podatku, zarówno w sytuacji, gdy doczekamy końca umowy i otrzymamy należne świadczenia, jak i w sytuacji, gdy dziedziczymy po naszym bliskim świadczenie z polisy na życie.

Możemy to również sprawdzić, przeglądając dokładniej oferty ubezpieczenia na życie w rankomat.pl, gdzie znaleźć można zarówno wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniej polisy na życie, jak i poradniki dotyczące ubezpieczeń.

Podatek od inwestycyjnego ubezpieczenia na życie

Co w sytuacji, gdy posiadamy ubezpieczenie inwestycyjne? Czy pomnażanie kapitału z pomocą polisy będzie wymagało zapłacenia podatku?

Polisa inwestycyjna to produkt, który łączy w sobie funkcję ochronną i inwestycyjną. Sami decydujemy jak duża część naszej składki kierowana jest na fundusze inwestycyjne. Umowa w przypadku tej polisy trwa zazwyczaj minimum 10 lat, a po jej zakończeniu możemy otrzymać sumę ubezpieczenia, znacznie większą od zakładanej. To świetne rozwiązanie dla osób, które interesują się giełdą, jak również dla tych, którzy mają środki na to, by móc zainwestować.

Czy w sytuacji inwestowania należny jest podatek? Okazuje się, że w tym przypadku tak. Zysk związany z inwestycjami jest uznawany za dochód z prawnego punktu widzenia. Oznacza to, że powinniśmy pamiętać o zapłaceniu 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych.

Należy jednak podkreślić, że polisa inwestycyjna składa się również z części ochronnej, która już opodatkowaniu nie podlega.

Ważny podatek i miejsce zakupu polisy

Wybór dobrej polisy na życie nie należy do łatwych decyzji. Rynek ubezpieczeniowy pełen jest atrakcyjnych rozwiązań i łatwo możemy w tym wszystkim się pogubić.

Warto zatem, żebyśmy korzystali z zaufanych źródeł informacji i sprawdzali np. rankingi ubezpieczeniowe, gdzie znaleźć możemy zarówno oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych, ale również obiektywne opinie specjalistów o konkretnych produktach. W ten sposób poznamy plusy i minusy poszczególnych ubezpieczeń i samo możemy wybrać – która polisa będzie lepsza w naszym przypadku.

Możemy również skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej, która ułatwi nasze poszukiwania ubezpieczenia na życie. Wystarczy, że wypełnimy krótki formularz, w którym zaznaczymy nasze oczekiwania względem polisy oraz podamy dane o nas (wiek, wysokość zarobków, numer telefonu). Na podstawie udzielonych informacji zostanie przygotowana dla nas oferta najbardziej dopasowanych produktów. Następnie skontaktuje się z nami niezależny konsultant w celu przedstawienia oferty. Nie musimy obawiać się takiej rozmowy, ponieważ nie zobowiązuje nas ona do kupna konkretnego produktu i mamy czas na zastanowienie się.

W ten sposób możemy znaleźć zarówno najlepsze ubezpieczenie, jak i zaoszczędzić wiele cennego czasu, który musielibyśmy poświęcić na samodzielne sprawdzanie ofert. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule https://rankomat.pl/zycie/czy-trzeba-zaplacic-podatek-od-polisy-na-zycie.