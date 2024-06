Czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu

W tym roku kolejne dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. czternastki) zostaną wypłacone we wrześniu – wynika z projektu rozporządzenia, który przyjął rząd. Świadczenia mają trafić do ok. 8,9 mln osób. Pełna wysokość czternastki wyniesie 1780,96 zł brutto.

„Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastka, zostanie wypłacone we wrześniu 2024 roku. Świadczenie wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Czternastkę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów” – czytamy w komunikacie rządu.

Czternastka w pełnej wysokości (1780,96 zł brutto) będzie przeznaczona dla osób pobierających świadczenia na poziomie do 2900 zł brutto. Jeśli limit zostanie przekroczony, to zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę” – dodatkowe świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto.

Świadczenia trafią w sumie do ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, a w grupie tej ok. 6,4 mln osób dostanie czternastkę w pełnej wysokości.

„Świadczenie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych” – wskazano w rządowym komunikacie.

Określenie terminu wypłaty świadczeń przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 r. Projekt został przyjęty przez rząd 28 maja 2024 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

