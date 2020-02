Czternasta emerytura w 2021 r. – rząd przyjął projekt ustawy

W przyszłym roku wypłacone zostaną dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura). Projekt ustawy w tej sprawie został już przyjęty przez rząd. Świadczenia mają być zróżnicowane w zależności od wysokości otrzymywanych przez daną osobę świadczeń. Na czternaste emerytury przeznaczonych zostanie ok. 10,6 mld zł.

Nowe świadczenie ma zostać wypłacone w 2021 r. i mieć jednorazowy charakter. Wypłata odbędzie się na zasadach zbliżonych do trzynastej emerytury, ale liczba uprawnionych osób będzie jednak ograniczona. Wysokość świadczenia ma odpowiadać wysokości najniższej emerytury.

Czternasta emerytura będzie wypłacana z uwzględnieniem zasady „złotówka za złotówkę”. Pełne świadczenie dostaną więc osoby, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto miesięcznie. W pozostałych przypadkach wysokość czternastej emerytury będzie odpowiednio niższa. Przykładowo, osoba otrzymująca emeryturę na poziomie 3000 zł otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości obniżonej o 100 zł.

Cała akcja ma kosztować w 2021 r. ok. 10,6 mld zł. Szacuje się, że „czternastkę” otrzyma w sumie ok. 9,1 mln emerytów i rencistów, z czego ok. 1,2 mln osób dostanie świadczenie w niepełnej wysokości. W większości przypadków świadczenia zostaną wypłacone w listopadzie 2021 r.

„Nowe roczne świadczenie pieniężne będzie dodatkiem do emerytur i rent wypłacanych w systemie powszechnym (ZUS), do emerytur i rent rolników (KRUS), świadczeń służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych” – czytamy w rządowym komunikacie.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Projekt został przyjęty przez rząd 25 lutego 2020 r.

Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

