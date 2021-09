Czternasta emerytura. Oszuści podszywają się pod pracowników ZUS

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają sygnały o oszustach, którzy podszywają się pod pracowników ZUS, oferując pomoc przy wypełnieniu wniosku o tzw. 14. emeryturę. Jak informuje ZUS, takie emerytury będą wypłacane z urzędu i emeryci nie będą musieli składać żadnych wniosków. Wypłatę dodatkowych emerytur zaplanowano na listopad br.

W ostatnim czasie do ZUS napływają sygnały o próbach oszustw związanych z 14. emeryturami. Przykładowo, do jednej z klientek zadzwonić miała oszustka podszywająca się pod pracownika ZUS, która oferowała wsparcie przy wypełnieniu wniosku o dodatkową emeryturę. Dzwoniąca osoba starała się nakłonić emerytkę do podania danych osobowych.

„Pracownicy ZUS nie dzwonią w sprawie czternastej emerytury i nie proponują pomocy przy wypełnianiu wniosku, ponieważ czternastą emeryturę ZUS wypłaci z urzędu wraz z listopadowym świadczeniem” – tłumaczy ZUS.

Jak wskazuje ZUS, w takich przypadkach oszuści, którzy podają się za pracowników ZUS, liczą na uzyskanie zaufania seniorów, by w ten sposób po prostu wyłudzić dane osobowe. W przypadku podejrzeń dotyczących tego rodzaju sytuacji można zgłosić się na policję i poinformować ZUS.

„Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nr tel. 22 560 16 00. O każdej próbie oszustwa należy również niezwłocznie powiadomić policję” – można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez ZUS.

