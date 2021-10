Czternasta emerytura już w listopadzie

W większości przypadków tzw. czternasta emerytura zostanie wypłacona razem z listopadowymi świadczeniami – potwierdziło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury otrzyma ok. 9,2 mln osób. Przy wypłatach obowiązywać będzie kryterium dochodowe, ale z jednoczesnym zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”.

Czternasta emerytura to kolejne w tym roku – po trzynastej emeryturze – wsparcie dla emerytów i rencistów. Resort rodziny i polityki społecznej szacuje, że dodatkowe świadczenia trafią w sumie do ok. 9,2 mln osób. Co ważne, dodatkowe emerytury zostaną wypłacone z urzędu i nie ma potrzeby składania wniosków. Świadczenia będą na poziomie najniższej emerytury (1250,88 zł), a z kwoty tej nie będą pobierane potrącenia czy egzekucje.

– Już wkrótce wypłacona zostanie również czternasta emerytura, do większości uprawnionych trafi wraz z listopadowym świadczeniem – mówi szefowa resortu rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

Wsparcie będzie – inaczej niż w przypadku trzynastej emerytury – warunkowane poprzez kryterium dochodowym w wysokości 2900 zł brutto. W tym przypadku stosowana będzie jednak zasada „złotówka za złotówkę”. W efekcie przy przekroczeniu limitu świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone.

– Przypominam, że świadczenie zostanie wypłacone z urzędu – nie trzeba składać żadnych wniosków – podkreśla Maląg.

Szacuje się, że to jednorazowe świadczenie będzie kosztować budżet państwa łącznie przeszło 10,6 mld zł.

mp