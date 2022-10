Część ukraińskich pracowników może mieć problemy z podwójnym opodatkowaniem

Niektórym Ukraińcom, którzy pracują obecnie w Polsce, grozi podwójne opodatkowanie dochodów. Jak tłumaczą eksperci, wynika to głównie z tego, że ukraińskie urzędy skarbowe stosunkowo niechętnie godzą się na zwrot podatku, który został już pobrany na Ukrainie, ale okazuje się jednak należy w Polsce. Takie problemy mogą dotyczyć głównie osób pracujących w Polsce, które są ukraińskimi rezydentami podatkowymi i pracują na podstawie ukraińskich umów o pracę.

Zgodnie z obecnymi przepisami, obywatel Ukrainy, który pracuje w Polsce na podstawie polskiej umowy o pracę, powinien co do zasady tutaj rozliczać się z podatków. Inaczej może jednak wyglądać sytuacja, kiedy dana osoba pracuje w Polsce, ale jest zatrudniona na podstawie ukraińskiej umowy. Takie przypadki dotyczą m.in. informatyków i przedstawicieli branż kreatywnych.

– Osoba, która pracuje w Polsce, ale jest ukraińskim rezydentem podatkowym, zatrudnionym przez ukraińskiego pracodawcę nieposiadającego w Polsce zakładu podatkowego, powinna rozliczyć się z podatku w Polsce dopiero po przekroczeniu 183 dni pobytu w naszym kraju. Pierwszą zaliczkę na podatek płaci się w takiej sytuacji do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie tych 183 dni. Przykładowo, jeżeli dana osoba przyjechała do Polski w marcu i przekroczyła 183 dni pobytu we wrześniu, to termin na zapłacenie pierwszej zaliczki na podatek dochodowy w Polsce upływa 20 października – wskazała w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes doradca podatkowy i dyrektor Vialto Partners, Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Ukraińcy pracujący w Polsce na podstawie ukraińskich umów mogą mieć w praktyce problemy z podwójnym opodatkowaniem. W teorii polsko-ukraińska konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje, że wynagrodzenie, które rezydent Ukrainy osiąga z wykonywania pracy, podlega opodatkowaniu tylko w Ukrainie, chyba że praca jest wykonywana w Polsce. Wtedy wynagrodzenie może być opodatkowane właśnie w Polsce. Okazuje się, że ukraińska skarbówka niechętnie podchodzi do kwestii ewentualnych zwrotów podatku.

– To ryzyko jest dość wysokie i wynika z tego, że władze ukraińskie uznają, że w przypadku ukraińskiej umowy o pracę źródło dochodów jest właśnie na Ukrainie, mimo że praca jest wykonywana w Polsce. I w związku z tym podatek jest należny właśnie w Ukrainie. Urzędy skarbowe w Ukrainie dość niechętnie podchodzą jednak do kwestii zwrotu podatku, który był już pobrany w tamtym kraju, ale okazuje się, że jest jednak należny w Polsce – dodaje Narkiewicz-Tarłowska.

mp