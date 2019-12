Część firm zostanie zwolniona z nowych obowiązków ws. BDO?

W przyszłym roku obowiązywać zacznie elektroniczna baza danych o odpadach (BDO). Nowe regulacje, które oznaczają dodatkowe obowiązki dla dużej liczby firm, wywołały sprzeciw środowiska przedsiębiorców. Po ich apelach rząd zdecydował się na wprowadzenie zmian w prawie. W efekcie część firm ma zostać jednak zwolniona z obowiązków.

Od 2020 r. ewidencja odpadów i sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami mają być przeprowadzane tylko w formie elektronicznej. W praktyce zobowiązane do tego firmy muszą do końca roku zarejestrować się w rejestrze BDO, a jeżeli nie uzyskają specjalnego numeru rejestrowego, to nie będą mogły w przyszłym roku prowadzić legalnej działalności.

W ostatnich dniach Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia ws. rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W efekcie obciążenia biurokratyczne mają zostać zmniejszone, szczególnie w odniesieniu do małych przedsiębiorstw.

– Warto jednak pamiętać, że w wielu przypadkach zwolnione z ewidencji odpady są wytwarzane w niewielkich ilościach np. w usługach i handlu detalicznym, przez firmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie ukrywam, że liczyliśmy na więcej. Apelowaliśmy, aby opóźnić wejście w życie nowych przepisów o 6 miesięcy – komentuje radca prawny i ekspert Konfederacji Lewiatan, Dominik Gajewski.

Jak twierdzi Gajewski, prowadzenie szczegółowej ewidencji przez najmniejsze przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami nie ma praktycznego uzasadnienia, bo w wielu przypadkach taka działalność generuje odpady komunalne, które i tak odbierane są w ramach samorządowych systemów gospodarki odpadami.

mp