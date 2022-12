Co warto wiedzieć o faktoringu?

Jeszcze kilka lat temu faktoring nie był usługą finansową powszechnie znaną przedsiębiorcom, jednak dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Faktoring znaleźć można w ofertach zarówno banków, jak i wyspecjalizowanych podmiotów, które mogą się pochwalić niezwykle elastyczną i szeroką ofertą. W rezultacie finansowanie faktur stało się dostępne dla każdego. Na czym polega faktoring i jakie są jego najważniejsze zalety? Kto powinien się nim zainteresować?

Na czym polega faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która pozwala szybko odzyskać środki zamrożone na fakturach, które wystawiono kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Oferowanie kontrahentom kredytu kupieckiego wbrew pozorom nie jest wcale rzadkim zjawiskiem. Faktury z terminem płatności odroczonym o kilka tygodni czy nawet miesięcy w branży handlowej, transportowej czy budowlanej są standardem. Wielu kontrahentów wręcz uzależnia rozpoczęcie współpracy od możliwości odroczenia płatności. I choć niewątpliwie jest to korzystne rozwiązanie dla kupującego, sprzedający przyjmuje na siebie spore ryzyko. Musi bowiem swoją bieżącą działalność finansować z innych środków.

Co w sytuacji, gdy ich nie posiada? Wówczas może zgłosić się do banku po kredyt lub właśnie skorzystać z faktoringu. Sprzedając firmie faktoringowej nieprzeterminowaną fakturę z odroczonym terminem płatności, przedsiębiorca odzyskuje zamrożone na niej środki i nie musi się martwić o utrzymanie płynności finansowej.

Najważniejsze zalety faktoringu

Niewątpliwie największą zaletą faktoringu jest jego skuteczność w walce o utrzymanie bieżącej płynności finansowej. Sprzedaż faktur firmie faktoringowej odbywa się bardzo szybko i pozbawiona jest zbędnych formalności. W efekcie uzyskanie niezbędnych środków jest wiele szybsze i mniej kłopotliwe niż w przypadku wnioskowania o kredyt.

Faktoring stanowi często alternatywę dla kredytu i pożyczki, jednak istotnie się od nich różni. Kredyt ma charakter celowy, co oznacza, że trzeba go spożytkować w uzgodniony z bankiem sposób. Środki pozyskane ze sprzedaży faktur można przeznaczyć na dowolny cel – wypłacić wynagrodzenia pracownikom, zakupić niezbędne materiały lub zainwestować. To, co odróżnia faktoring od kredytu, to również fakt, że korzystanie z tej formy finansowania nie wpływa niekorzystnie na zdolność kredytową. Nie ma też potrzeby ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń na majątku firmy.

Pisząc o korzyściach, trzeba również wspomnieć o tym, że faktoring można wrzucić w koszty działalności, co pozwoli obniżyć nieco rzeczywisty koszt finansowania.

Dla kogo jest faktoring?

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych drobnych, nie wie, co to faktoring, lub żyje w przeświadczeniu, że jest to usługa finansowa, adresowana wyłącznie do dużych firm. Nic bardziej mylnego. Z faktoringu korzystać może dosłownie każdy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz jej skali. Może to być zarówno duży zakład produkcyjny, jak i freelancer, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.