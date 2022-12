Co daje wirtualne biuro?

Coraz więcej firm oferuje swoje usługi online, a pracownicy bez problemu mogą pracować zdalnie. Model home office świetnie się sprawdza, więc wynajmowanie powierzchni biurowych staje się często zbędnym wydatkiem. W takim przypadku świetnie sprawdzają się takie rozwiązania, jak wirtualne biuro, czyli miejsce, w którym można legalnie zarejestrować swoją firmę, bez konieczności fizycznej obecności w lokalu. Wyjaśniamy, jak to działa i jakie daje korzyści.

Jak działa wirtualne biuro?

Podstawową usługą, jaką oferuje wirtualne biuro, jest udostępnienie adresu, pod którym przedsiębiorca może zarejestrować swoją firmę. Możesz posługiwać się nim w urzędzie, na swojej stronie internetowej, w materiałach promocyjnych czy podawać go swoim partnerom biznesowym. Pracownicy wirtualnego biura zajmują się obsługą korespondencji przychodzącej – wysyłają do Ciebie powiadomienia za każdym razem, gdy przyjdzie do Ciebie list. Dodatkowo można skorzystać z opcji skanowania korespondencji, aby nie fatygować się do biura po jej odbiór. Często współpraca z wirtualnym biurem na tym się nie kończy. Takie miejsca, jak Beyond Office w Warszawie oprócz wirtualnego adresu, oferują swoim klientom różne pakiety usług, w ramach których można skorzystać m.in. z wynajmu przestrzeni biurowej czy usług biura rachunkowego. Wirtualne biuro to idealne miejsce dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność zdalnie, są freelnacerami, zajmują się marketingiem, prowadzą start-upy i nie mają potrzeby ciągłego przebywania w siedzibie.

Jakie korzyści przynosi wirtualne biuro?

Wirtualne biuro pomaga zredukować koszty prowadzenia działalności – jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie niż wynajem biura stacjonarnego.

Wybierając wirtualne biuro w Warszawie, zyskujesz prestiżowy adres przedsiębiorstwa – wpływa to pozytywnie na wizerunek Twojej firmy.

Wirtualny adres zapewnia firmie wysoce wykwalifikowany personel, który z powodzeniem przejmuje takie obowiązki biurowe, jak odbiór poczty.

Decydując się na współpracę z dobrze zorganizowanym biurem wirtualnym, masz szeroki wybór świadczonych usług. Najlepsze firmy outsourcingowe gwarantują pełną elastyczność oferty, co umożliwia doskonałe dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Przestrzeń biurowa na spotkania biznesowe – dobre biura wirtualne oferują swoim klientom możliwość wynajęcia biurka lub sali konferencyjnej na godziny.

Wirtualne biuro jest w Polsce usługą w pełni legalną. Firmy oferujące tego rodzaju usługi muszą spełniać istotny warunek – posiadać zgodę właściciela lokalu, w którym zlokalizowane jest biuro na wynajem go osobom trzecim.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze wirtualnego biura?

Przy wyborze wirtualnego biura bardzo istotna jest jego lokalizacja. Dobrze, jeśli wirtualne biuro znajduje się w centrum miasta lub w blisko od ważnych punktów komunikacyjnych. Dzięki temu siedziba jest łatwo dostępna dla klientów i kontrahentów, a także wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Rozpoznawalne adresy zwiększają renomę prowadzonej działalności. Wybór siedziby firmy ma także wpływ na to, pod jaki Urząd Skarbowy podlega firma.

Pamiętaj, że usługę wirtualnego biura wybierasz na lata. Częste zmiany adresu firmy nie są wskazane zarówno ze względów wizerunkowych, jak i formalnych (generują sporo formalności w urzędach). Dlatego tak ważny jest odpowiedni wybór wirtualnego biura. Zwróć uwagę przede wszystkim na to, co oprócz adresu, oferuje Twojej firmie takie miejsce. Sam adres to często za mało w przypadku długoterminowej współpracy. Najlepsze wirtualne biura oferują dodatkowo swoim klientom szereg innych usług, np. wynajem sali konferencyjnej, obsługę księgową, pomoc prawną czy pomoc przy rejestracji spółki z o.o.

Jeśli zastanawiasz się nad wynajęciem wirtualnego biura w prestiżowej lokalizacji, skontaktuj się z firmą Beyond Office, która mieści się na warszawskiej Woli i poznaj więcej szczegółów.