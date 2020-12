CIT dla spółek komandytowych – termin można odroczyć do maja 2021 r.

W 2021 r. w życie wejdą przepisy obejmujące podatkiem dochodowym CIT spółki komandytowe. Co do zasady status podatnika CIT spółki te uzyskają już od 1 stycznia, ale możliwe będzie przesunięcie terminu do 1 maja 2021 r. Jak wskazują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, z tej możliwości skorzysta prawdopodobnie spora część spółek.

Zgodnie z nowymi regulacjami, spółka komandytowa może postanowić, że stanie się podatnikiem CIT od 1 maja 2021 r. Prawo w tej sprawie nie jest jednak precyzyjne i jednoznaczne.

„Przepisy nie precyzują niestety, w jakiej formie, przez kogo ani też kiedy powinna być podjęta decyzja o ewentualnym odroczeniu terminu objęcia spółki opodatkowaniem podatkiem CIT. Nie jest też sprecyzowane, czy, a jeśli tak, to kogo, kiedy i w jakiej formie należy zawiadomić o podjętej decyzji. Dotychczas nie zostały też wydane w tym zakresie jakiekolwiek wytyczne” – komentują eksperci Grant Thornton.

Zdaniem ekspertów, obecnie dobrym rozwiązaniem mogłoby być podjęcie odpowiedniej uchwały przez wspólników spółki komandytowej oraz zawiadomienie organów podatkowych o fakcie podjęcia takiej uchwały poprzez złożenie jej w urzędzie skarbowym właściwym dla spółki oraz dla każdego ze wspólników. Eksperci wskazują, że takie działania należałoby podjąć jeszcze przed końcem 2020 r.

Zmiany wprowadza ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp