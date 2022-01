Ceny gazu w Polsce. Jest projekt nowej ustawy o ochronie odbiorców

W przypadku gospodarstw domowych i części podmiotów użyteczności publicznej rachunki za gaz będą ograniczone w związku z ustaleniem ceny maksymalnej na poziomie taryfy przedsiębiorstwa o największym udziale w rynku – wynika z projektu nowej ustawy, który przygotowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Przewidziane zmiany mają ograniczyć negatywne skutki sytuacji na rynku gazu.

„W drugiej połowie 2021 roku doszło do bezprecedensowego wzrostu cen gazu ziemnego na rynku hurtowym Unii Europejskiej. Notowania gazu ziemnego w grudniu 2021 roku na giełdach unijnych były wielokrotnie wyższe niż ceny gazu ziemnego w analogicznym okresie 2020 roku. Powyższa sytuacja generuje znaczące koszty dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz podmiotów z sektora użyteczności publicznej, które ze względu na pełnione przez siebie funkcje często nie są w stanie samodzielnie pozyskać środków finansowych na zapłatę istotnie wyższych rachunków za gaz ziemny” – wskazują projektodawcy.

Wśród kluczowych elementów projektu znajduje się poszerzenie katalogu podmiotów objętych ochroną taryfową do 31 grudnia 2023 r. o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z obszaru użyteczności publicznej. Chodzi m.in. o szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola i noclegownie.

Nowością ma być też mechanizm rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych. To rozwiązanie ma służyć zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla poszerzonego katalogu odbiorców taryfowych.

Jednocześnie w nowych przepisach potwierdzone i podkreślone zostaną przepisy odnoszące się do konieczności ochrony taryfowej odbiorców gazu ziemnego w budynkach wielolokalowych, którzy nie zawarli indywidualnych umów czy umów zakupu gazu ziemnego z firmami energetycznymi.

Ministerstwo szacuje, że nowe rozwiązania będą mieć w praktyce wpływ na ok. 7 mln gospodarstw domowych oraz do 40 tys. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Przewiduje się, że koszty rekompensat z tytułu stosowania niższych cen gazu dla niektórych odbiorców wyniosą łącznie ok. 10 mld zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 10 stycznia 2022 r.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp