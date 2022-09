Budżet na 2023 r. ze zbyt optymistycznymi założeniami?

Rząd przyjął w tym tygodniu projekt ustawy budżetowej na 2023 r. Część ekspertów krytycznie ocenia przyjęte założenia budżetowe. Jak twierdzi Konfederacja Lewiatan, zakładane wskaźniki są zbyt optymistyczne i mogą okazać się nierealne. Wątpliwości dotyczą m.in. przewidywanej inflacji na poziomie 9,8 proc. oraz wzrostu PKB w wysokości 1,7 proc.

– Rząd nie zdecydował się choćby w najmniejszym stopniu zrewidować, po spotkaniach z partnerami społecznymi, założeń do przyszłorocznego budżetu. To już kolejny raz kiedy rządzący udowadniają, że dla nich dialog społeczny to zło konieczne i strata czasu – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka.

Jak twierdzi Zielonka, niektóre założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej są niemożliwe do realizacji. Rząd zakłada na 2023 r. m.in. inflację w wysokości 9,8 proc. w skali roku oraz wzrost PKB o 1,7 proc. rok do roku.

– Dynamika zmian cen w gospodarce będzie znacznie szybsza niż zakładane 9,8 proc. Co w efekcie da nam większe dochody z VAT, niż zakłada się w ustawie budżetowej. Kolejnym wątpliwym założeniem jest wzrost PKB w przyszłym roku o 1,7 proc. r/r, szczególnie że zakłada się, że bazowa stopa procentowa może sięgnąć 7 proc. W wyraźny sposób odciśnie to piętno na spadku nowych inwestycji. Wzrost PKB może być więc niższy i wynieść 1,2 proc. – wskazuje Zielonka.

Ekspert zwraca również uwagę na plany dotyczące wprowadzenia tzw. podatku od nadmiarowych zysków firm, który w praktyce może skutkować ograniczeniem procesów inwestycyjnych, co także odbiłoby się na wzroście gospodarczym. Wątpliwości dotyczą też m.in. tego, czy w przyszłym roku nadal działać będzie tarcza antyinflacyjna.

Przyszłoroczny budżet określa – przygotowany przez Ministerstwo Finansów – projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Projekt został przyjęty przez rząd 28 września 2022 r.

mp