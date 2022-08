Branża wydawnicza apeluje o zerowy VAT na książki i gazety

Wprowadzenie zerowej stawki podatku VAT na książki, gazety i czasopisma byłoby szansą na zwiększenie czytelnictwa, a jednocześnie pomogłoby wydawcom utrzymać się na rynku – twierdzi Izba Wydawców Prasy. Jak szacuje branża wydawnicza, taka zmiana kosztowałaby budżet państwa ok. 200 mln zł w skali roku.

W kwietniu 2022 r. znowelizowano unijną dyrektywę o VAT, dzięki czemu kraje członkowskie Unii Europejskiej mają teraz większe możliwości stosowania zerowej stawki na wybrane grupy towarów i usług, w tym książki i prasę. Branża wydawnicza liczy na to, że rząd skorzysta z tej możliwości.

– Zerowe stawki na książki i prasę oczywiście są w Polsce możliwe, tak jak są możliwe w wielu innych krajach. To jest kwestia pewnych decyzji finansowych, ale i politycznych i społecznych, tzn. postawienia na wyraźne wsparcie ważnych naszym zdaniem dziedzin kultury, jakim jest czytelnictwo prasy i książek. Polski rząd może to zrobić już w tej chwili i mamy nadzieję, że się z tego nie wycofa. Ostatnie, oficjalne wypowiedzi przedstawicieli rządu i Ministerstwa Finansów były dla nas pozytywne – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes prezes IWP, Marek Frąckowiak.

Obecnie w Polsce VAT na gazety i czasopisma (w wydaniu papierowym i cyfrowym) wynosi 8 proc., a w przypadku książek oraz czasopism lokalnych i regionalnych jest to 5 proc. Już w trakcie pandemii koronawirusa wydawcy apelowali o wprowadzenie stawki na poziomie 0 proc. Szacuje się, że taka obniżka podatku oznaczałaby spadek wpływów podatkowych państwa o ok. 200 mln zł rocznie.

– Wzrost kosztów produkcji w ostatnich latach jest bardzo duży i to na wielu różnych polach, m.in. przez wzrost kosztów kolportażu, wzrost cen energii i paliw, a więc i podróży dziennikarskich, wzrost pensji etc. To wszystko musi się przełożyć na ceny książek, czasopism i gazet. Potrzebne jest zrozumienie, że rynek prasy, i to zarówno drukowanej, jak i cyfrowej, wymaga poważnego wsparcia ze strony państwa – dodaje Frąckowiak.

mp